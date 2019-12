Ante la grave situación social, duplican la cantidad de alimentos secos para los comedores

El intendente Federico Achával envió al Concejo Deliberante un proyecto para pedir que se declare la Emergencia en el Municipio. El proyecto presentado solicita la declaración de la Emergencia en materia Social, Sanitaria, de Seguridad, Productiva, Presupuestaria, Administrativa, Financiera y de Servicios Públicos. Una de las áreas en alerta es la Social debido a la falta de recursos para dar respuesta a la urgencia.

En diálogo con la secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Pilar, Paula González, la funcionaria dijo: “Federico, desde el primer día que asumí en mi nuevo rol, nos pidió que abordemos desde la Secretaría de Desarrollo el tema del hambre. Entendiendo el importante rol que cumplen los comedores y merenderos en nuestros barrios, el lunes tomamos la decisión de duplicar al cantidad de alimentos secos que recibían desde el Municipio. Las cantidades que el intendente anterior les daba en muchos casos era vergonzosa”.

En el proyecto de emergencia aseguran que «desde el mes de noviembre el gobierno municipal de Cambiemos ha suspendido la ejecución del programa provincial “Vaso de Leche”, por medio del cual se recibían 7000 kg mensuales de leche destinados a potenciar la entrega de ayuda alimentaria en los sectores más vulnerables».

Además, aseguran que «en materia social, se ha detectado que del presupuesto asignado al área de fortalecimiento de familias solo un 1.4% ha sido destinado al otorgamiento de subsidios económicos, frenándose incluso los mismos luego del resultado electoral de octubre, habiendo a la actualidad casi dos meses de espera para su asignación, incluso en cuestiones de carácter urgente (incendios, situación de calle, mejoramientos habitacionales por cuestiones de salud)».

E indican que «no se dispone de presupuesto ni ningún fondo de emergencia a fin de abordar situaciones de extrema vulnerabilidad que puedan derivar de la demanda espontánea del servicio social».

Y que tampoco «se dispone del suficiente stock de alimentos para cubrir las necesidades de entrega del mes de diciembre y que no se estaba trabajando desde el área de Desarrollo Social en un Plan de Acciones generado en el marco de la Emergencia Alimentaria en vigencia».

Al respecto, Achával indica que “toda emergencia apunta a destinar los recursos que sean necesarios a revertir situaciones de gravedad, y la que hoy vive nuestro distrito es muy profunda. No podemos esperar a dar una respuesta al hambre que viven las familias en nuestros barrios. No podemos esperar a devolverle la dignidad a los vecinos que se atienden en nuestros hospitales y que necesitan de un Estado que los acompañe. Lo cierto es que hoy Pilar no tiene capacidad para dar respuesta a esas situaciones”, describió.

“Sin duda tenemos una gran responsabilidad desde nuestra Secretaría y nuestra área. Pero esa responsabilidad no la podemos asumir solos. El tema del hambre es muy complejo y requiere una mirada integral, y para eso es necesario dejar de pensar en salidas individuales y trabajar colectivamente”, agregó González.