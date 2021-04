Anuncian bono extra de 6.500 pesos extra para los trabajadores de la salud

Luego de la controversia generada por los dichos del primer mandatario, el presidente Alberto Fernández agradeció hoy públicamente al personal de salud “el enorme esfuerzo que han hecho y que hacen” en el marco de la segunda ola de Covid-19 que afecta al país y anticipó que como reconocimiento “en los próximos tres meses vamos a sumarle a sus ingresos la suma de 6.500 pesos mensuales”.

Lo dijo al anunciar, en un acto en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, una inversión de 10.155 millones de pesos para ampliar la Red de Emergencia Sanitaria Federal con 134 nuevas obras, que con las 128 anteriores suman un total de 262, e intervenciones que permitirán incorporar 1.415 camas.

Sobre el bono a los trabajadores sanitarios, el Jefe de Estado detalló que los ayudará “a sobrellevar un mayor esfuerzo, sin ninguna duda. Hemos incluido a 100 mil trabajadores más de aquellos que lo cobraban en octubre de 2020 con lo cual se aumenta un 15 por ciento la cantidad de personas que van a recibirlo y sumarán en total 740 mil personas del sistema de salud”.

Además, señaló que “mi única preocupación es cuidar la salud de los argentinos, es lo único que me preocupa y que me impulsa en las decisiones que tomo, que no son decisiones de política económica, ni comercial, ni educativa; son decisiones de política sanitaria avaladas por los datos que la autoridad día a día me hace llegar y escuchando a los científicos, no escuchando a los políticos ni siquiera leyendo encuestas”.

Más adelante, el mandatario puntualizó que “a la hora de educar a nuestra gente, es importante que los maestros estén vacunados. Tres de las provincias que hoy estuvieron presentes en este encuentro, Santa Fe, San Juan y Buenos Aires, encabezan la lista de haber vacunado a más personal de la educación. La Ciudad de Buenos Aires es la anteúltima y sólo vacunó al 14 por ciento del personal de educación. Cuando nos preocupamos por educar a nuestros chicos, tenemos que preservar la salud de los educadores”.

Fernández señaló que “también vamos a seguir trabajando en conseguir las vacunas que muchos utilizan de forma singular pero nosotros somos los únicos que vamos por el mundo buscando para los argentinos y consiguiendo para los argentinos. Ahora se ha puesto de moda decir que el problema es que no hay vacunas, en el mundo no hay vacunas. Pero también tengo la íntima tranquilidad de saber que somos uno de los pocos países que las sigue recibiendo y sigue vacunando a sus ciudadanos”.

Seguidamente, detalló que ayer llegaron 864 mil dosis del sistema Covax, vacunas de AstraZeneca y que esta noche llegarán 800 mil dosis desde Rusia de la Sputnik V.

Destacó que con esas “habremos recibido casi 9 millones de dosis en la Argentina ¿Eran las que deseábamos? No. Son muchos menos de lo que deseábamos. Son mucho más de lo que se puede conseguir en el mundo. Son muchos menos porque los contratos no pudieron cumplirse como esperábamos pero vamos a seguir buscando vacunas y en la segunda quincena van a llegar más y vamos a mantener el ritmo de vacunación que tenemos porque esa es nuestra mayor preocupación”.

El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti. También estuvieron presentes el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el ministro de Interior, Eduardo de Pedro y el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello.

Vizzotti alertó que “estamos en un momento de alto riesgo colectivo, de transmisión comunitaria intensa en todo el país y, especialmente en el AMBA, necesitamos fortalecer las medidas de cuidado. Son intensas, focalizadas y transitorias, pero son fundamentales para que nuestro sistema de salud pueda seguir dando respuesta y podamos tener la menor cantidad de infecciones y de fallecidos”.

La ministra agregó que “el personal de salud está exhausto, la pandemia no desapareció durante todo el verano, sumaron la vacunación, sumaron la atención primaria y las patologías desatendidas. Tenemos que saber que tenemos que seguir trabajando en ese sentido, no es lo mismo porque estamos con la campaña de vacunación en marcha, esperamos que disminuyan la mortalidad y las internaciones, pero mientras tanto tiene que poder seguir dando respuesta este sistema de salud”.

Por su parte, Katopodis dijo que “estamos poniendo en valor el conjunto de obras que el Gobierno nacional desarrolló en esta segunda etapa, en esta segunda ola. No se frenó nunca la inversión en el sistema sanitario. Todos los días, desde aquella primera etapa, construimos salud pública y ahora 262 obras se ejecutaron o se están ejecutando para pasar de 3.000 camas que logramos consolidar, a las actuales 4.500”, a la vez que anticipó que “iniciamos una tercera etapa con más de 100 obras que nos van a permitir sumar 1.700 camas en el mediano plazo”.