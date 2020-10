Apertura gradual de actividades en el conurbano y presencialidad segura en escuelas de 24 distritos

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, dijo en conferencia de prensa que desde «hace cinco semanas estamos viendo una reducción leve en los casos». Y destacó que con las medidas tomadas se pudo «evitar una cataste muchísimo mayor».

El gobernador bonaerense Axel Kicillof anunció una apertura «gradual, intermitente y condicionada», a partir del 19 de octubre en el conurbano, si se mantiene la baja de contagios de coronavirus que se registra actualmente, y confirmó el regreso «progresivo» de clases presenciales en 24 distritos del interior de la provincia.

Así lo afirmó este sábado al dar a conocer cómo continuará la nueva etapa del aislamiento social preventivo y obligatorio y la de distanciamiento en la provincia de Buenos Aires, de acuerdo a la fase en la que se encuentra cada municipio en relación a su situación epidemiológica.

Kicillof participó de los anuncios desde la residencia oficial en La Plata, a través de una videoconferencia, debido a que se encuentra aislado por haber sido contacto estrecho de un caso positivo de coronavirus, mientras que el ministro de Salud, Daniel Gollan y la titular de la cartera educativa, Agustina Vila, se encontraban presentes en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno provincial.

«Si se observa un crecimiento o un rebrote retrocederemos» AXEL KICILLOF

Los anuncios bonaerenses se conocen luego de que el viernes el presidente Alberto Fernández anunciara «medidas para evitar la circulación y bajar los contagios» en departamentos y ciudades de 18 provincias, como parte de la nueva fase del aislamiento social que regirá hasta el próximo 25 de octubre para frenar la expansión de la pandemia de coronavirus.

En su mensaje, Kicillof anunció que en el Gran Buenos Aires «vamos a proceder a una apertura gradual condicionada e intermitente de algunas actividades», pero advirtió que «si se observa un crecimiento o un rebrote retrocederemos».

«Mientras sigan cayendo los casos, empezando desde el 19, vamos a ir abriendo actividades por semana, en tres etapas de apertura, pero condicionada, siempre y cuando los casos sigan bajando y las camas se sigan desocupando», indicó el mandatario.

Entre esas actividades, mencionó la actividad del personal auxiliar de casas particulares, los restaurantes y gimnasios al aire libre, las obras de construcción, y las salidas recreativas grupales también en espacios abiertos.

Situación epidemiológica

Sobre la situación epidemiológica de la provincia, explicó que se registra «una baja leve de los contagios en la región del AMBA y en el Gran Buenos Aires», pero indicó que «se ha notado un incremento muy veloz y muy rápido en muchísimas provincias de la Argentina y en el interior de la provincia de Buenos Aires».

«Hoy podemos decir que hace 5 semanas que estamos viendo una reducción leve en los casos del Gran Buenos Aires. Estuvimos en 5300 casos promedio por día y hoy estamos en 3600 en el Gran Buenos Aires, una reducción leve de los casos», explicó y dijo que «en el interior de la provincia estamos observando el proceso inverso con un crecimiento que en el mismo período pasó de 500 casos a aproximadamente 1.400 casos».

No obstante, destacó que con la cuarentena temprana «pudimos evitar, al menos de momento, una catástrofe muchísimo mayor» y remarcó en ese sentido «la decisión del presidente (Alberto Fernández), la colaboración del jefe de Gobierno porteño (Horacio Rodríguez Larreta), el trabajo colectivo junto a los intendentes de la oposición y el oficialismo, los trabajadores de la salud y el esfuerzo de millones de bonaerenses».

Clases presenciales

Con respecto a la educación, Kicillof anunció que en 24 distritos de la provincia de Buenos Aires «se va a iniciar el retorno seguro a la presencialidad» de las clases en las escuelas y dijo que «se está hablando con los intendentes, directivos y maestros» de esos lugares, ya que «es una tarea muy compleja y de mucho riesgo».

Entre esos distritos, se encuentran Adolfo Alsina, González Chávez, Daireaux, Florentino Ameghino, General Lamadrid, General Lavalle, Monte Hermoso, Puán, Saavedra, Saliqueló, Tordillo, Tres Lomas, 25 de Mayo, 9 de Julio, Alberdi, Bragado, Carlos Tejedor, Chascomús, Chivilcoy, Guaminí, Lezama, Lobos Lezama y Monte.

Asimismo, adelantó que la semana próxima se lanzará el programa ATR, por medio del cual unos 45 mil maestros y estudiantes avanzados «van a ir a buscar a la casa a los 300 mil chicos que tuvieron problemas» para conectarse con su escuela.

«Si no pueden ir a la escuela, la escuela irá a sus casas» AXEL KICILLOF

«Si no pueden ir a la escuela, la escuela irá a sus casas», definió el mandatario provincial.

Kicillof destacó el consenso alcanzado esta semana en el marco del Consejo Federal de Educación, para un regreso seguro a las clases presenciales, según los distintos riesgos epidemiológicos, que se dividen en alto, medio y bajo.

«Vamos a respetar eso. Les pedimos a todos que honren esos acuerdos y no tergiversen ni busquen novedades que no son, no busquen hacer marketing con esto», advirtió y remarcó que «hay que actuar con responsabilidad y respetando acuerdos; no se puede acordar y luego tomar medidas unilaterales».

La pandemia «no pasó»

Finalmente, el gobernador aseveró que la pandemia «no pasó», llamó a «no ignorar el virus» y recordó que «cada vez que dije que no había que abrir o hacerlo con muchísimo cuidado se me criticó con una dureza innecesaria».

«Se buscaba un error, una equivocación pero vamos a seguir actuando como hasta hoy, con la verdad y siempre trabajando para cuidar la salud de los y las bonaerenses», manifestó.

Sobre el aislamiento que está cumpliendo, junto a su familia, en la residencia oficial, Kicillof dijo que «la incertidumbre de estos días no son una experiencia agradable, son momentos de preocupación».

«Lo hacemos por indicación médica, por prudencia, por responsabilidad. Estamos junto con mi familia y quiero agradecer muchísimo los mensajes de preocupación y de afecto que me hicieron llegar», agregó.

Fuente: Agencia Telam