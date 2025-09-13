Arredo reabre su tienda en Las Palmas del Pilar Shopping con descuentos y experiencias para celebrar

Arredo, la empresa líder en ropa para el hogar y objetos de decoración, continúa con su plan de remodelación de locales y celebra la reapertura de su tienda en Las Palmas del Pilar Shopping. Con un espacio totalmente renovado y de mayor tamaño, los clientes podrán descubrir una propuesta ampliada que incluye ahora productos de cocina y deco, además de los clásicos textiles para dormitorio, baño y living.

Para festejar la reapertura, todos los productos de la tienda tendrán un 25% de descuento desde el viernes 12 hasta el domingo 21 de septiembre. Además, durante el fin de semana del 13 y 14 de septiembre, de 16 a 20 hs, habrá una activación especial en la que los visitantes podrán participar de un juego con tablets y premios sorpresa. Quienes se sumen, accederán a un 5% de descuento adicional, acumulable con la promoción vigente en la tienda.

El local, de 100 m², fue diseñado con la estética de las últimas remodelaciones de la marca: estanterías de madera, espacios cálidos y dos accesos, uno desde la galería externa y otro desde el interior del shopping, pensados para facilitar el recorrido y la experiencia de compra.

«Estamos muy contentos de reabrir nuestra tienda en Las Palmas del Pilar Shopping, un espacio renovado que nos permite seguir acompañando a nuestros clientes con una propuesta más completa para el hogar», expresó María Eugenia Sosa, Gerente de Operación Comercial de Arredo. «En Arredo buscamos que cada persona encuentre inspiración y soluciones prácticas que combinen diseño, calidad y funcionalidad, para transformar cada rincón del hogar en un lugar especial, y esta reapertura sin dudas nos acerca aún más a eso», agregó.