Avanza la obra de transformación de la ruta 8

El intendente Federico Achával recorrió la obra de repavimentación de la ruta 8 a la altura de la calle Guido. En este punto, la renovación integral de este acceso clave al distrito incluye la construcción de dársenas de giro que permiten optimizar la circulación en esta zona estratégica de Pilar.

Durante la visita, el jefe comunal destacó: “Estas obras que estamos realizando en la ruta 8 y Guido son muy importantes porque mejoran la circulación en un punto de acceso a Pilar centro y a distintos barrios de la localidad». ‘Estos trabajos nos van a permitir facilitar la circulación en esta zona y de esta manera, mejorar la vida de los vecinos y vecinas de nuestro distrito”, remarcó.

El intendente estuvo acompañado por el secretario de Gobierno, Santiago Laurent; la secretaria General, Soledad Peralta, y el titular de Infraestructura, Luis Bonfante.

“Vamos a seguir trabajando para transformar Pilar y cada una de sus localidades”, finalizó Achával.