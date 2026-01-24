AySA informa posible afectación del suministro de agua en Pilar por tareas de mejora

AySA informa que por tareas de mejora en la distribución del servicio, podría verse afectado el normal suministro del servicio con baja presión y/o falta de agua, los días, sectores y horarios que se detallan a continuación:
Martes 27 de enero en el horario de las 8 hasta las 14Hs, en el perímetro comprendido por las calles:
- Lisandro De La Torre, Homero, Florida, Mar Del Plata
- Pedro Nieto, RP26, Constitución, Guatemala, Austria, San Salvador, Noruega, Pablo Ezequiel Beliera, Mónaco.
Jueves 29 de enero en el horario de las 8 hasta las 14Hs, en el perímetro comprendido por las calles:
- Gral. Miguel Soler, Gral. Las Heras, 9 De Julio, Av. Tratado Del Pilar, Av. Estanislao López, Alsina, Moreno, Ernesto Nazarre, Cjal Dr. Martitegui, Uruguay, José Mármol
Ante cualquier duda, AySA recuerda a los usuarios que se podrán comunicar de manera autogestionada vía WhatsApp (11-5984-5794). También se encuentran disponibles los canales oficiales de Instagram (@aysa.oficial) y Facebook (AySA.Argentina) de 6 a 24 horas y el 0800-321-AGUA (2482) durante las 24 horas.