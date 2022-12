Bad Dreams sacudió a Pilar con un emotivo y deslumbrante espectáculo: “Fue una fiesta”

La banda de rock sinfónico Bad Dreams se presentó en el Teatro Gran Pilar en lo que fue su regreso a los escenarios tras una pausa que realizaron para reconstruirse y reinventarse. Además, contaron con la compañía de The McBroom Sisters, las reconocidas vocalistas de Pink Floyd.

Bad Dreams se presentó el pasado sábado 17 de diciembre en el Teatro Gran Pilar en lo que fue su regreso a los escenarios con un show de nivel internacional, en compañía de The McBroom Sisters, Lorelei y Durga, las míticas coristas de la banda Pink Floyd.

“El show fue una fiesta”, sostuvo con seguridad Jorge Tenesini, el líder del grupo, con respecto a la presentación y aseguró que él y todos los integrantes “disfrutaron mucho de volver a los escenarios” y que tanto ellos como el público pudieron vivir una noche muy emotiva.

Al mismo tiempo, resaltó lo importante que fue para ellos presentar su regreso en Pilar, la ciudad que los vio nacer, y puntualmente en el teatro donde él debutó a los 14 años con su primera banda Tundra junto a Antonio Maggio, el padre del actual baterista de Bad Dreams, Andrés Maggio. “Tenía toda una carga emocional volver al Teatro Gran Pilar”, agregó.

Con respecto al recibimiento del público, Tenesini señaló que “la gente recibió muy bien el show” y que muchos de los asistentes al espectáculo le expresaron que “salieron muy pero muy satisfechos”.

Durante su presentación, la banda de rock sinfónico interpretó un total de trece canciones, donde hicieron un recorrido por todos sus discos e incluso sorprendieron con sus versiones de “The great gig in the sky” y “Wish you were here”, dos piezas memorables de Pink Floyd.

En su lista de temas propios que sonaron durante la noche, el grupo incluyó “Samurai of the rising sun”, “Fallen”, “A trick of the wind”, “Goblin’s seduction”, “Closer”, “Red moon”, “Frozen heart”, “A good man”, “Déja vu” y “Comfortably numb”.

Además, Bad Dreams presentó por primera vez en vivo “Your soul lives”, la canción que compusieron en homenaje a su amigo y bajista Alejandro Calvera, quien falleció en 2020 como consecuencia de la pandemia de Covid-19. La interpretación incluyó un acompañamiento de palmas pausado como único instrumento, para hacer partícipes a los espectadores.

“Todos nos emocionamos hasta las lágrimas”, expresó Tenesini con respecto al que fue indiscutible el momento más emotivo y sensible de la noche. “Creo que nos llegó y nos emocionó a todos. Y ese era el objetivo, hacerle un homenaje a Ale donde todos pudieran participar, aunque sea con una palma”, agregó.

En este sentido, el líder del grupo insistió en que para toda la banda era muy importante poder realizar este homenaje para su compañero e hizo hincapié en lo difícil que fue llevarlo a cabo a nivel emocional, algo que también mencionó el vocalista Matías Pereyra, quien se quebró durante el estribillo que dice que “su alma es libre”.

Por otra parte, en relación a lo que representó la participación de Durga y Lorelei, The McBroom Sisters, Tenesini reveló que “estaban muy contentas con la banda e incluso elogiaron a cada uno de los instrumentistas”. “Fue apasionante y estamos orgullosos de compartir esta experiencia con dos estrellas tan relevantes como ellas”.

“Pusieron mucho de su talento”, insistió y adelantó que “les gustó tanto la experiencia que quieren que se repita con una impronta más fuerte, con más ciudades y más teatros”, por lo que ya se encuentran charlando para poder colaborar nuevamente y llevar a cabo una gira más extensa que probablemente tenga lugar entre junio y julio del 2023.

“Estamos muy contentos con el resultado. Siempre se puede mejorar, siempre nos gustó hacer las cosas pensando en hacerlo de la mejor manera y lo más profesional posible”, analizó Tenesini a modo de balance del show y aseguró que “siempre tratan de dar lo mejor que pueden”.

A su vez, si bien reconoció que en algún otro teatro, como el Coliseo o el Opera, la rentabilidad podría haber sido mayor, destacó que el deseo de la banda era realizarlo en su localidad natal y en el Teatro Gran Pilar.

“Hicimos todo esto para nuestra ciudad, queríamos compartirlo con la gente de Pilar, que sintieran que tenían al lado un show a nivel internacional. Lo hicimos por Pilar, por nosotros y para la gente”, resaltó sobre el espectáculo que calificó como “un tributo a la ciudad y a los empresarios que revivieron el teatro”.

Para cerrar, Tenesini agradeció profundamente a todos los espectadores que asistieron a la presentación de la banda y a los empresarios que pusieron en valor el Teatro Gran Pilar.

“Lo hicimos para terminar un año difícil de reconstrucción, porque tuvimos que reconstruir la banda y reconstruir los ánimos, siempre con el mismo espíritu”, concluyó haciendo alusión no solo a la recuperación que debieron hacer tras la pérdida de Alejandro Calvera, sino también tras la partida de otros dos de sus integrantes por motivos personales.