Bingo Familiar Solidario en Pueyrredón CC a beneficio del Comedor Confiar

La Comisión Solidaria del club de campo Pueyrredón organiza este sábado 1° de noviembre desde las 15.30 hs un Bingo Familiar Solidario en el restó del Club House del barrio ubicado en el Km 48.5 de Panamericana. Quienes deseen sumarse o colaborar pueden adquirir de manera anticipada los cartones al +54 9 11 4438-6117 (Laura). Los 6 cartones a sólo $ 6500. Lo recaudado será a beneficio del Comedor Confiar para colaborar con los almuerzos que allí se dan dos veces por semana como iniciativa del Grupo Boomerang.

Cabe destacar que la Comisión Solidaria del Pueyrredón CC colabora desde hace años con la Red de Costureras Solidarias de Pilar @costureraspilar que brinda el taller de Costura en el Comedor Confiar del barrio San Jorge. Hace unos meses se sumó a colaborar también con el Grupo Boomerang 🪃🪃 colaboraron con insumos para los almuerzos en el Comedor Confiar @comedorconfiar



Este grupo de voluntarios lleva adelante dos veces por semana los almuerzos para los niños que asisten al Comedor y colaboran también con los desayunos y meriendas. Preparan un menú para cada día y gracias a las donaciones, llevan adelante los almuerzos para un promedio de 50 niños que asisten dos días a la semana al mediodía además de participar de los talleres que allí se dictan, apoyo escolar y otras actividades.

Quienes deseen colaborar con el Grupo Boomerang 🪃🪃 pueden contarse al +54 9 11 6403-4360 o por las redes del Comedor https://www.instagram.com/comedorconfiar/ para aportar insumos para los almuerzos.

Si desean colaborar con el sostenimiento del Comedor pueden transferir dinero al alias comedor.confiar y ayudar al sostenimiento del Comedor.