Burke: «Hay juzgados que en un año no sacaron sentencias»

Daniel Burke, presidente de la Caja de Abogados de la provincia de Buenos Aires, se refirió a la situación, aún difícil, que atraviesan los abogados ante la falta de trabajo judicial.



¿Cómo está funcionando la labor del abogado, después de más de un año de pandemia?

“Para nosotros no pasó la época difícil, seguimos. El trabajo judicial no se ha normalizado. Quizás con la llegada de las vacunas empiece a mejorar lentamente.

¿Cómo afecta esta situación a La Caja de la Abogacía?

El problema de la Caja es la falta de trabajo judicial, de resolución en Tribunales, todo trae aparejado la falta de aportes y recaudación para mantenernos”, detalló Burke.



Según aclaró, desde la Caja “no tienen subsidio de nadie”. “Solamente nos mantenemos con lo que recaudamos de los afiliados. Por eso tratamos de administrarnos lo mejor posible”, remarcó.

Ante éste panorama, los profesionales logran cumplir con sus obligaciones previsionales?

“Permitimos que cualquier colega que no pudo pagar, que no pague este año. Lo ideal sería que todos puedan pagar al 100 por ciento para poder acceder a una mejor jubilación. No solo no ayudó la pandemia sino que ahora no ayuda el trabajo judicial. Hay juzgados que prácticamente en un año no sacaron sentencias”, continuó