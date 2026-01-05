Campaña de Donación de Sangre en Pilar

El próximo sábado 10 de enero de 10 a 16 hs se realizará una nueva campaña externa del Banco de Sangre del Hospital Garrahan en Pilar. La iniciativa se desarrollará la Asociación Cristiana El Camino ubicada en la Av. Tomás Márquez 1160 en Pilar centro.

Por onceavo año consecutivo el Banco de Sangre del Hospital Garrahan se acerca a la institución, gracias a la solidaridad de todos los pilarenses.

Asistir con DNI, desayuno o almorzar normalmente.

«Los invitamos a ser parte y compartir este acto de Amor «Donar Sangre para los niños del Hospital Garrahan»», dicen los voluntarios.

Consultas 02304347996 Alejandra Maggio (Organizadora Voluntaria de campañas de donación de sangre para el Hospital Garrahan )

promocion@garrahan.gov.ar

1120270742 Promoción Garrahan