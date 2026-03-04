Carta abierta de la mamá de Nuria

Hola, soy Emma, mamá de Nuria 💖.

Nuria es una niña hermosa de casi cinco años, dulce, risueña y llena de vida, y una sonrisa que ilumina cualquier lugar.

Nuestra hija tiene síndrome CASK, un trastorno genético extremadamente raro (solo ~300 casos en el mundo) sin cura, que afecta su desarrollo neurológico y cognitivo. Este síndrome le ha causado:

Epilepsia grave desde el primer año

Microcefalia e hipoplasia del cuerpo calloso

Parálisis cerebral

Colobomas e hipoacusia

Dificultades graves para alimentarse, por lo que desde los 1–2 años se alimenta con botón gástrico

Quiste aracnoideo operado de urgencia hace 2 años

Dolor neurológico intenso y pérdida de funciones que dificultaban su calidad de vida

En Argentina, Nuria estaba en cuidado paliativo, porque los tratamientos convencionales no lograban mejorar su bienestar.

Por eso, decidimos buscar alternativas fuera del país, y encontramos un tratamiento de regeneración celular en Cuenca, Ecuador, mercorplab con el doctor ivan peñafiel que ha mostrado resultados sorprendentes desde la primera sesión:

La neuroirritabilidad que antes no podían controlar se detuvo

Mejoró su postura y sostén cefálico

Comienza a intentar hablar e interactuar más

Ha logrado progresos que antes se consideraban imposibles debido a la degeneración típica del síndrome

El tratamiento requiere cinco sesiones. Hasta ahora Nuria pudo recibir las dos primeras (enero y febrero), y las tres restantes (marzo, abril y mayo) aún no están cubiertas. Es vital completar las cinco sesiones para consolidar y mantener estas mejoras.

💰 Cada sesión cuesta 8.000.000 de pesos argentinos

(aproximadamente USD 5.600 – 5.700 cada una, según el tipo de cambio actual).

Somos de Pilar, Buenos Aires, Argentina, y necesitamos ayuda urgente para que nuestra hija tenga la oportunidad que merece. 🙏

❤️ ¿Cómo podés ayudarnos?

Cualquier aporte, grande o pequeño, nos acerca un paso más a que Nuria reciba su tratamiento:

✨ PayPal: karenserrudo9@gmail.com

✨ Alias Banco Provincia: todosconnuria

✨ CBU Banco Provincia: 0140037303718561231551

Por favor, compartí esta campaña con tus contactos y en tus redes. Cada difusión nos acerca más a nuestro objetivo y nos da esperanza. 💕

🙏 Gracias de corazón por leer nuestra historia, por tu solidaridad y por ayudarnos a darle a Nuria la oportunidad de recibir este tratamiento en Ecuador que ya le está cambiando la vida y puede seguir mejorándola.