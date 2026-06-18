“Casa de Muñecas” llega al Piccolo Teatro con una nueva puesta de un clásico universal del teatro

La Asociación Italiana de Pilar continúa apostando por la actividad cultural y teatral con la presentación de “Casa de Muñecas”, la emblemática obra del dramaturgo noruego Henrik Ibsen, considerada una de las piezas más influyentes de la historia del teatro moderno.

La puesta estará a cargo del grupo U.T.8 y contará con la dirección de Manuel Vázquez, quien también integra el elenco de la obra. Las funciones se realizarán los días 20 y 27 de junio, y 4 y 11 de julio, siempre a las 21 horas, en Il Piccolo Teatro, ubicado en Hipólito Yrigoyen 659, Pilar.

Estrenada originalmente en 1879, “Casa de Muñecas” revolucionó el mundo teatral por abordar temas como la libertad individual, los roles de género y las expectativas sociales dentro del matrimonio. La historia sigue a Nora Helmer, una mujer que comienza a cuestionar el lugar que ocupa dentro de su hogar y de la sociedad, iniciando un profundo proceso de transformación personal.

La obra mantiene plena vigencia más de un siglo después de su creación, invitando al público a reflexionar sobre la autonomía, la identidad y las relaciones humanas.

El elenco está integrado por Lole Echave, Luis Piendibene, Mónica Iacurto, Marcelo Viton, July Prader y Manuel Vázquez, quienes darán vida a los personajes de este clásico de la dramaturgia universal.

Desde la organización destacaron que esta nueva producción busca acercar al público pilarense una obra fundamental del repertorio internacional, en una puesta que combina respeto por el texto original con una mirada contemporánea sobre los conflictos que atraviesan sus protagonistas.

Funciones

📅 20 y 27 de junio – 4 y 11 de julio

🕘 21:00 horas

📍 Il Piccolo Teatro – Hipólito Yrigoyen 659, Pilar

Reservas

📲 WhatsApp: 11-5737-4720

Una oportunidad para disfrutar de una de las obras más importantes de la historia del teatro, que continúa generando debates y emociones en espectadores de todo el mundo.