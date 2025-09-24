Celebraron el segundo aniversario del Club Municipal Alberti 

El intendente Federico Achával celebró, junto a los vecinos y vecinas de Manuel Alberti, el segundo aniversario del Club Municipal “Ángel Di María”. Este espacio transformó la localidad y permite que miles de vecinos y vecinas puedan disfrutar de distintas actividades deportivas y talleres culturales.

Durante el festejo, Achával expresó: “Este es un lugar muy importante para la comunidad de Manuel Alberti, porque todos los días abraza a las familias de la localidad y permite que los vecinos puedan encontrarse, compartir y disfrutar del deporte y la cultura con sus familias”.

“Nos alegra ver como estos clubes que soñamos y pensamos con el corazón son parte de la comunidad, por eso vamos a seguir sumando fuerzas para que espacios como este sigan siendo parte de nuestros barrios”, cerró el intendente.

Acompañó al intendente la secretaria General, Soledad Peralta; entre otros funcionarios del gabinete municipal.