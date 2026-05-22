“Semana Argentina” en Jumbo con foco en sabores tradicionales y experiencias gastronómicas

Hasta el 28 de mayo, Jumbo invita a vivir una experiencia gastronómica y cultural en todo el país, con propuestas que ponen en valor las tradiciones y la identidad argentina.

En línea con su propósito de servir de forma extraordinaria en cada momento, Cencosud celebra la “Semana Argentina” en Jumbo, una iniciativa que busca acercar a sus clientes lo mejor de la cultura y la gastronomía local a través de experiencias memorables.

Durante la semana más patria del año, Jumbo desplegará en sus tiendas una propuesta que combina platos típicos, degustaciones, música en vivo y activaciones especiales, invitando a reconectar con los sabores que forman parte de la identidad nacional.

La experiencia incluirá una selección de clásicos de la cocina criolla —como guiso de lentejas, empanadas, asado, picadas— y tendrá como gran protagonista el tradicional locro del 25 de mayo, uno de los platos más emblemáticos de la mesa argentina.

Cronograma de activaciones

● Domingo 24/5: degustaciones y activaciones especiales en tiendas seleccionadas

● Lunes 25/5: celebración patria con foco en locro, música y experiencias gastronómicas

Además, los clientes podrán disfrutar degustaciones de productos Cuisine & Co, con preparaciones inspiradas en la tradición local como dulce de leche, tostadas, pepas y otros sabores característicos.

Las principales activaciones se desarrollarán los días 24 y 25 de mayo en las tiendas de Martínez (Unicenter), Palermo, Nordelta y Pilar, con propuestas musicales en vivo pensadas para acompañar esta celebración y transformar la visita en una experiencia para compartir.

Con esta propuesta, Cencosud —a través de Jumbo— continúa fortaleciendo sus semanas temáticas como un espacio de conexión con sus clientes, promoviendo instancias que combinan cercanía, cultura y experiencias, y reafirmando su compromiso de estar presente en los momentos que más importan.