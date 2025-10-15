ChangoMâs extiende los festejos por su aniversario y sigue sorteando cientos de changuitos entre todos sus clientes 

En el marco de la celebración de su cumpleaños, ChangoMâs -el supermercado argentino que está presente en todo el país- sigue sorteando un chango por hora, por día y ofreciendo a sus clientes miles de ofertas, descuentos y opciones de financiación para aprovechar. Además, hasta el 20 de octubre, la cadena de retail extiende su festejo aniversario y continúa con los sorteos por órdenes de compra de $300.000 en todas las sucursales del país.

ChangoMâs viene entregando más de 700 changos de productos equivalentes a 140 millones de pesos, a los clientes que participaron del concurso CumpleMâs durante el mes de septiembre. Cada sorteo de los changos fue realizado en las oficinas que la empresa tiene en la Ciudad de Buenos Aires y fiscalizado ante escribano público junto con representantes de GDN Argentina. Allí, todos los tickets cargados en el sistema a través del escaneo del QR impreso en cada uno participaron del concurso realizado.

CumpleMâs seguirá vigente hasta el 20 de octubre, invitando a los clientes de las tiendas de todo el país y MâsOnline a vivir una propuesta diferente con ofertas, descuentos y promociones únicas en miles de productos, con opciones de financiación en artículos seleccionados y la posibilidad de participar en los próximos sorteos para ganar un chango por hora y por día.

La dinámica de participación prevé que cada $1000 de compra se suma una chance para el segundo sorteo, mientras que quienes adquieran productos de marcas participantes suman posibilidades extra. Asimismo, los socios de MâsClub duplican su puntaje y, finalmente, quienes compren a través de la web de MâsOnline triplican sus posibilidades.

ChangoMâs continúa celebrando no solo con las mejores oportunidades de compra, el mejor surtido para aprovechar y las opciones de financiación más convenientes, sino también, la posibilidad de acceder a increíbles premios que cumplan con las expectativas de todas las familias argentinas.

Los clientes que quieran consultar por los ganadores de los sorteos de los changos de compra o chequear la fecha de los próximos sorteos, hacer click aquí