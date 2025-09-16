Charla abierta y gratuita sobre «Como me preparo para vender en una Feria» en el Comedor Confiar

Pilar Emprende junto a la Red de Costureras Solidarias de Pilar brindará el próximo miércoles 17 de Septiembre a las 14 hs una charla abierta a la comunidad y gratuita sobre «Cómo me preparo para vender en una Feria» en vísperas de las Fiestas Patronales del Barrio en la que varios emprendedores tendrán su stand. La cita es en el Comedor Confiar en Av. San Jorge 554, Barrio San Jorge, Pilar. No se requiere inscripción previa.

La charla es abierta a la comunidad y gratuita, y está destinada a todos aquellos emprendedores que comercializan o desean comercializar sus productos o servicios en

ferias.

Durante el encuentro se hablará, entre otros temas sobre cómo la feria es una excelente estrategia de marketing para generar clientes y ventas; cómo prepararse antes, durante y qué hacer luego del paso por la Feria, cómo ponerle precio a nuestros productos, establecer objetivos inteligentes, cómo comunicar lo que hacemos, tips y técnicas para una venta exitosa, métodos de pago y herramientas para emprendedores, etc.

Desde el Taller de la Red de Costureras participarán el 5 de Octubre en las Fiestas Patronales de la Localidad de San Francisco con un espacio para mostrar el trabajo de las alumnas.

«Lo que buscamos con este tipo de capacitaciones es profesionalizar la presencia de

emprendedores en Ferias, que valoren las ferias como verdaderas acciones de marketing y brindar herramientas para que logren el “éxito” en su paso por las ferias», adelanta la Lic. María Fernanda Ipata, coordinadora de Pilar Emprende y titular de Quásar Comunicación Digital y Prensa, quien tendrá a su cargo la capacitación.

Durante la charla se buscará que los asistentes comprendan la importancia de la comunicación antes, durante y después de la feria y que adquieran habilidades para la venta efectiva con la incorporación de herramientas y tecnología.

Cabe destacar que las voluntarias de la Red de Costureras Solidarias de Pilar gracias a la ayuda de la Fundación Casa Grande brindan un Taller de Costura en el Comedor Confiar (Av. San Jorge 554, Barrio San Jorge. San Francisco. Pilar) los lunes y miércoles de 14 a 16 hs. Los interesados pueden acercarse directamente o comunicarse previamente por whatsapp al +54 9 11 6254-7125 (profe Mónica).

Para asistir a los talleres no se necesitan conocimientos previos, ni contar con elementos para aprender y está abierto para todas las edades y sexos.

Desde la Red de Costureras Solidarias de Pilar se le brinda todo para aprender a coser, a usar la máquina, reciclar prendas, crear nuevas, entre otras cosas.

Además desde el Taller las alumnas no sólo hacen prendas para ellas y sus familias, otras están emprendiendo y vendiendo lo que hacen. Y como siempre se continúan haciendo proyectos solidarios. También reciben clases de moldería para seguir aportando conocimientos y experiencia. Desde el taller se les brindan los insumos, herramientas y telas para realizar los trabajos. Sólo se necesita asistir con papel y lapiz y muchas ganas de trabajar y aprender.

El objetivo del Taller no es sólo enseñarles a coser sino a emprender «como siempre desde Pilar Emprende buscamos brindarles herramientas para que encuentren, en este caso en la costura, una posibilidad laboral. Muchas mujeres se animaron a vender sus creaciones, a hacer arreglos, a innovar y crear cosas nuevas. Y ni hablar de las que temían a la máquina, a romperla, a lastimarse, y se animaron. Esos miedos que se superan en el taller las transforma como mujeres, madres, esposas, vecinas. Se generan lazos solidarios y de colaboración hermosos», indica María Fernanda Ipata, coordinadora de la Red y de Pilar Emprende.

«Que se animen a emprender su negocio, se necesitan costureras, que vendan sus productos!!!!», dice Mónica Blanco Pazos, voluntaria de la Red de Costureras y emprendedora textil, coordinadora del Taller de Confección y profesora de los talleres en los barrios, quien sabe y mucho de las posibilidades laborales que se pierden por falta de personal capacitado y con ganas de trabajar.

«Yo adoro cada encuentro con las chicas, lo planifico como cuando enseñaba en la escuela a leer, escribir, sumar… Quiero que se animen como lo hice yo !! Hoy coordino el taller de confección de la red de costureras, pero antes trabajaba en relación de dependencia en algo que no tenía nada que ver con la costura. Ahora Diseño y Confecciono mis propias prendas y las vendo. Proyectar te da vida, ilusión», concluye la profesora del Taller, Mónica.

Quienes deseen donar insumos de costura, retazos, telas, máquinas es bienvenido para seguir creciendo.

Más info en https://linktr.ee/costureraspilar o por whatsapp al 11 6742 7635 o escribiendo costureraspilar@gmail.com

El trabajo de la Red

La Red de Costureras Solidarias de Pilar es un proyecto colaborativo surgido del trabajo en equipo entre diversas instituciones y un gran número de costureras de todos los barrios de Pilar. Allá por marzo de 2020, cuando comenzaban a surgir los primeros casos de coronavirus en el país y se decretaba el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, un grupo de instituciones y voluntarios se unió con la coordinación de Pilar Emprende para darle nacimiento a la red.

Toda esta gran tarea de trabajo en equipo llevó al proyecto a ser uno de los finalistas del Premio Abanderados de Canal 13 en su edición especial Covid-19.

Durante la pandemia confeccionaron más de 71 mil tapabocas.

Para cada nuevo proyecto, los voluntarios de la red distribuyen los insumos y cada costurera, desde su domicilio confecciona los tapabocas que luego son entregados a instituciones de la zona para llegar a los vecinos que los necesitan.

Además, ya confeccionaron y donaron casi 500 kits de cuidado para un regreso seguro a las aulas. Los kits son para niños y contienen bolsita de género, toalla, tapaboca y alcohol en gel o al 70%.

Para Pascuas brindaron talleres de Elaboración de Huevos de Pascuas y donaron huevitos a los niños de barrios carecientes de Pilar.

Comenzamos con los talleres de introducción a la costura en los barrios para capacitar a nuevas emprendedoras textiles y brindarles oportunidades laborales y de crecimiento de sus proyectos.

Los proyectos de la red tratan de fomentar el cuidado del medio ambiente reciclando y reutilizando tela y otros desechos. Fomentamos a los emprendedores en el suprarreciclaje o también conocido como reutilización creativa, se basa en el uso de materiales desechados recuperados para lograr productos que continúen en la economía circular.

Desde el Taller de Confección la Red un grupo de emprendedores confecciona diversos tipos de productos que se venden en ferias y con el dinero recaudado se le paga al emprendedor y un porcentaje ingresa a la red para comprar insumos y herramientas para continuar haciendo para donar. Además trabajan para empresas e instituciones confeccionando los productos requeridos como uniformes, bolsos, camisetas, banderas, etc.

Como siempre reciben donaciones de insumos de todo tipo: telas, retazos, hilos, agujas, etc.