Organizada por la Secretaría de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Pilar, este miércoles 20 de mayo a las 10 hs en el Aula Magna de la Universidad Nacional de Pilar se brindará la charla gratuita “EMPRENDER CON META: cómo potenciar tu emprendimiento con Facebook, Instagram y WhatsApp”, una propuesta orientada a brindar herramientas prácticas de comunicación digital para emprendedores y pequeños negocios. Inscripciones escribiendo a desarrolloeconomico@pilar.gov.ar o por WhatsApp: +54 9 11 5965-3286

La capacitación estará a cargo de la Lic. María Fernanda Ipata, directora de Quásar Comunicación Digital y Prensa y coordinadora de Pilar Emprende, quien compartirá estrategias vinculadas al uso profesional de redes sociales y canales digitales para potenciar marcas, mejorar la comunicación y generar más oportunidades comerciales.

Datos para agendar

📅 Miércoles 20 de mayo

🕙 10.00 hs

📍 Aula Magna de la Universidad Nacional de Pilar (Av. Honorio Pueyrredón, Ruta 25 Nº1837)

Durante la charla se abordarán temas relacionados con:

El Ecosistema Meta: por qué las tres plataformas trabajan juntas.

Instagram para emprendedores

Facebook para negocios

Whastsapp Business

Estrategia Integrada

Plan Semanal de Contenidos

Métricas

Herramientas para tu día a día

Plan de acción

La participación es libre y gratuita, con inscripción previa.

📩 Inscripciones:

desarrolloeconomico@pilar.gov.ar

📲 WhatsApp: +54 9 11 5965-3286

Desde Quásar Comunicación destacaron la importancia de generar espacios de formación y capacitación que permitan fortalecer el ecosistema emprendedor local y acompañar el crecimiento de proyectos y negocios de la comunidad.

Acerca de la Lic. María Fernanda Ipata

La Lic. María Fernanda Ipata (https://linktr.ee/fernandaipata) se especializa en asesorar a Pymes y Emprendedores para que puedan dar inicio a un proyecto o escalar el que ya tienen. Entendiendo que a partir de la comunicación y un profundo autoconocimiento podrán profesionalizar sus emprendimientos y alcanzar sus objetivos de ventas. Brinda asesorías grupales y personalizadas.

Es coordinadora de Pilar Emprende (https://linktr.ee/pilaremprende) y Embajadora de la Asociación de Emprendedores de la Argentina (ASEA) en la región. Desde estos espacios brinda herramientas, experiencia y conocimientos a emprendedores o futuros emprendedores.

También es coordinadora de la Red de Costureras Solidarias de Pilar (conocé más en https://linktr.ee/costureraspilar) que surgió en el seno de Pilar Emprende.

Es profesora en la Universidad del Salvador de la materia Prácticas Interdisciplinarias, un espacio que busca relacionar el mundo universitario con el ámbito del trabajo preparando a los alumnos próximos a egresar para insertarse en el mercado laboral o bien crear un proyecto propio de trabajo independiente.

Dirige Quásar Comunicación Digital y Prensa (https://linktr.ee/quasarcomunicacion), empresa que ofrece servicios de diseño gráfico, desarrollo de páginas webs, gestión y generación de contenidos para redes sociales, capacitaciones, diseño de newsletters, prensa, difusión, desarrollo de marca/logotipo, impresiones y mucho más.

Es licenciada en Periodismo y Analista en Medios de comunicación Social graduada con diploma de Honor en la Universidad del Salvador (USAL) y posee un postítulo en formación docente. Posee una Certificación Internacional Practitioner en PNL en la Escuela de PNL San Isidro.

Conocé más y seguila en las redes https://linktr.ee/fernandaipata

Acerca de Quásar Comunicación Digital y Prensa

Quásar Comunicación Digital y Prensa, una consultora de prensa y comunicación digital especializada en asesorar a Pymes, Instituciones y Emprendedores para que puedan escalar sus negocios a partir de la profesionalización de sus comunicaciones.

Brindan soluciones a todos los requerimientos de comunicación y difusión, entendiendo que a partir de la comunicación podrán profesionalizar sus proyectos y alcanzar sus objetivos de ventas y posicionamiento.

Ofrecen asesorías on line para que puedan crecer con sus emprendimientos desde la comunicación y los ayudamos a digitalizarse y reconvertirse en este mundo cambiante. Ofrecemos un mix de comunicaciones integradas para llegar al público objetivo.

Realizan desarrollos de sitios Webs, Diseño gráfico, branding, impresiones, generación de contenidos para redes y mucho más

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