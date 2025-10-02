Charla sobre Murciélagos y Caminata Nocturna en la Reserva Natural del Pilar

Con la llegada de la primavera, vuelven las actividades más pedidas por los visitantes de la Reserva Natural del Pilar: CAMINATAS NOCTURNAS A LA LUZ DE LA LUNA y en esta oportunidad suman una interesante charla brindada por Roberto Suarez sobre murciélagos y su importancia para el ecosistema. La cita es el sábado 4 de octubre desde las 17 hs. La Reserva Natural del Pilar está ubicada en Dr. Manuel Argerich 10. Las actividades son abiertas y gratuitas.

A las 17 hs la charla sobre murciélagos, quienes cumplen un rol fundamental: controlan poblaciones de insectos, polinizan flores 🌺 y dispersan semillas 🌱, ayudando a mantener el equilibrio de los ecosistemas.

🌕 Y más tarde…

🚶‍♀️🚶‍♂️ La caminata nocturna a la luz de la luna llena

🗓️ Sábado 4 de octubre

⏰ A las 18.30 hs en la recepción de la Reserva para iniciar puntualmente a las 19 hs.

📍 Una hermosa experiencia para disfrutar la magia de la luna y los sonidos de la noche 🦉

📌Llevar:

👟 Calzado cerrado

👖👚 Ropa cómoda y/o abrigo

🦟 Repelente

🔥 Los que deseen quedarse al fogón, algo para compartir 🥪

🤲 Se puede colaborar con un alimento no perecedero para la Biblioteca Palabras del Alma 🥫

⛈️ Se suspende por lluvia

📌 Actividad sin turno, libre y gratuita para todas las edades.

ℹ️ Más información:

📱 11 5730-2504

📱 IG @AmbientePilar

📱 IG @reservadelpilar

📱 Fb @reservanatural.delpilar