Cierre de año de los talleres culturales del Club Alberti

El intendente Federico Achával estuvo presente en el Club Municipal de Manuel Alberti, donde acompañó a los vecinos y vecinas que participan de los talleres culturales del club y llevaron adelante la muestra de fin de año. Este es un espacio que transformó de manera integral toda la localidad y permite que la comunidad pueda disfrutar de distintas actividades deportivas, artísticas y recreativas.

Durante el evento, Achával expresó: “Nos llena de alegría ver como la comunidad disfruta día a día y a lo largo de todo el año de nuestros 8 clubes municipales que reciben y abrazan a los chicos y jóvenes de todas nuestras localidades». «Para nosotros estos lugares son muy importantes, porque nos permiten generar espacios de encuentro para las familias de todo el distrito”, remarcó.

“En Pilar fomentamos la cultura porque es una herramienta que une, transforma y fortalece a la comunidad.”, cerró el intendente.

Acompañaron al intendente la secretaria General, Soledad Peralta, y el secretario de Integración y Desarrollo Comunitario, Juan Manuel Morales; entre otros funcionarios del gabinete municipal.