COLUMNA DE OPINIÓN: Salvar al comercio hoy, mañana será tarde y lamentable

Las Cámaras y Asociaciones de todo el Distrito que representan a los comerciantes y emprendedores deben dejar los egoísmos de lado, reunirse en una mesa grande y actuar de forma urgente.

Ayer se anunció el cierre de la Cervecería Quiquia, para algunos son conocidos, para otros amigos, pero para todos son vecinos de Pilar que proyectaron un emprendimiento que

floreció y aportó puestos de trabajo, producción local y excelente calidad.

Es un caso más, dentro de muchos otros, el comercio gravemente herido y tirado en el suelo esta pidiendo auxilio de forma inmediata, las herramientas brindadas son pocas pero por sobre todas las cosas y entendiendo que la ayuda que el Estado les pueda dar sea poca o casi nula, piden volver a trabajar solo eso.

Si los fines de semana hay un enorme circulación de personas en la extensión de colectora, por que no se les aprueba a los gastronómicos que utilicen las veredas con protocolos para poder trabajar?

Si los sábados y domingos, se reúnen en el patio de Pueblo Caamaño sin barbijos y a tomar mates como si nada ocurriera superando los 10 por grupo, por qué una cervecería de marca propia Pilarense no puede ejercer su labor y dar su servicio a más personas con los cuidados necesarios?

Si Pilar está dentro de los Distritos con menos rango de contagio en el AMBA, por qué se le da la espalda al emprendedor local? Si hay total libertad de circular, juntarse y hasta de hacerlo a los ojos de todos debido a la inconsciencia y también a la falta de control, por qué se le niega la mano al comerciante para que nuestra propia economía local no quede bajo tierra?

Cuando todo esto pase solo quedarán las grandes marcas de afuera y los nuestros totalmente fundidos. Desde mi humilde lugar les pido a las Cámaras de Comercio de las localidades del Distrito y a las Asociaciones Comerciales que representan a las Pymes que por favor se reúnan todas, dejen los egoísmos de lado y hagan un pedido uniforme para salvar al comercio local, es ahora porque mañana ya no tiene vuelta atrás.

Jorge Gabriel Juárez – Juntos Por Pilar