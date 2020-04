Comerciantes piden medidas contra la crisis económica

Desde la Sociedad de Comerciantes, Industriales, Propietarios y Afines de Pilar (SCIPA) emitieron un comunicado solicitando medidas contra la crisis económica. Solicitan eximición por 180 días de la Tasa de Seguridad e Higiene, de la Tasa de Servicios Generales, de Publicidad y Propaganda y la suspensión de embargos por deudas de todas las tasas municipales por el mismo período.

«Hoy, la prioridad es la emergencia sanitaria, pero también, quisiéramos manifestar nuestra preocupación por la situación económica y financiera de los pequeños y medianos comercios, como de las pymes de todo el país.Desde la disposición del gobierno nacional en decretar el aislamiento social obligatorio han pasado 28 días, donde aproximadamente el 70% del comercio no está habilitada para abrir, o sea estuvo sin actividad, sin poder tener los ingresos necesarios para la sustentabilidad del mismo», dice el comunicado.

«Esto quiere decir, que no solamente dejó de tener ganancias, sino que no podrá afrontar sus obligaciones como impuestos, servicios, alquileres y lo más preocupante, el sueldo de sus empleados», agregaron.

A su vez, aseguraron que «según el Decreto 326/2020 del 31 de marzo de 2020, instruye en constituir un Fondo de Garantías que posibilitaría a las entidades bancarias, otorgar líneas de créditos para pago de sueldos con un interés del 24% anual a las pymes y comercios, los cuales deben reunir una serie de requisitos, y aun asi, hay bancos que ni siquiera lo tienen disponible en sus plataformas».

«En un momento, tan complicado para todos los sectores productivos que solidariamente cierran sus puertas para ayudar en esta lucha contra el COVID19, vemos que hay algunos beneficiados que escapan a las buenas intensiones de las normas. Dentro de ellos los Bancos y otros los hipermercados que venden no solo comestibles al por menor, sino también electrodomésticos, indumentaria, bazar, perfumería, pintura, zapatillas, muebles del hogar, en desventajas con los comercios de proximidad del mismo rubro», completan.

Desde la entidad, aseguran que «recibimos de nuestros asociados y vecinos, en forma desesperada, que no tienen acceso a financiaciones que no les genere un alto endeudamiento, y con ello será imposible cumplir con el pago de los haberes, “no porque no quieran, sino porque no pueden”. De este modo, corre gran riesgo la fuente de trabajo y la subsistencia del sistema, generando además una angustia casi desesperada».

Y finalizan solicitando concretamente:

Eximición por 180 días de la Tasa de Seguridad e Higiene

Eximición por 180 días de la Tasa de Servicios Generales

Eximición por 180 días de la tasa de Publicidad y Propaganda.

Suspensión de embargos por deudas de todas las tasas municipales por 180 días.

«Solicitamos además colaboración para elevar el pedido de subsidio y/o ayudas estatales o por en su defecto acceso al crédito a tasa 0%, para no generar endeudamiento. Sabemos del compromiso social, por lo que confiamos, que estos pedidos serán escuchados, para que juntos podamos luego fortalecer la economía de cada región», pidieron desde la entidad.