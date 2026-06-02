Con apenas 7 años, un niño de Pilar emociona en las carreras de running

Con solo 7 años, Benjamín Tysko ya se convirtió en una pequeña promesa del running local. El niño, vecino de Pilar y residente de Pilar del Este, viene participando en distintas competencias deportivas junto a su papá y sorprendiendo a todos por su entusiasmo, constancia y desempeño.

Benjamín comenzó a correr hace menos de un año. Su primera experiencia fue en la competencia “Pilar Corre”, donde decidió sumarse acompañado por su padre. Desde entonces, no dejó de participar y recientemente completó su séptima carrera de 3 kilómetros en las tradicionales Carreras Mayas.

En esta última competencia, el pequeño corredor volvió a destacarse no solo por ser el participante más chico en recorrer esa distancia, sino también por el ritmo que logró mantener: completó los 3 kilómetros en apenas 18 minutos.

El esfuerzo y la pasión de Benjamín despertaron la admiración del público presente, que lo ovacionó al llegar a la meta. “Él estaba muy feliz, porque le encanta correr. Para él es un juego”, contaron sus familiares.

Más allá de las marcas y los tiempos, la historia de Benjamín refleja el valor del deporte como espacio de disfrute, crecimiento y encuentro familiar, inspirando a otros chicos a acercarse a la actividad física desde la diversión y la pasión.