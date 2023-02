Con más de 900 inscriptos se realizó el XIX Congreso de Educación organizado por el Polo Educativo

Durante tres jornadas, el 9, 10 y 13 de febrero el Polo Educativo Pilar realizó en formato presencial y virtual el XIX – CONGRESO DE EDUCACIÓN “Nuevos escenarios, ¿mismos profesionales? Renovando las herramientas y estrategias educativas”. El evento contó más de 900 inscriptos, muchos de los cuales colmaron el Auditorio de la Universidad del Salvador el pasado viernes

El Congreso comenzó el jueves 9 con un Webinar Pre-Congreso con la exposición de Gabriela Renault, que habló sobre «Construir un aula que nos convoque: Motivarnos en un cambio de época»

Luego, el viernes 10 en el Campus Nuestra Señora del Pilar de la Universidad del Salvador en Champagnat 1599 Pilar, se realizaron las conferencias y talleres durante toda la jornada de forma presencial con la asistencia de más de 600 docentes, directivos y personal de escuelas públicas y privadas de la zona.

Y el lunes 13 culminó con el Encuentro de Educación Física en el Colegio St. Matthews College North donde Sebastián Blasco habló sobre el tema “Hacia un paradigma del disfrute” y luego hubo Talleres de atletismo, lanzamiento, cricket, carreras y saltos.

Este año las ponencias tuvieron como ejes temáticos los siguientes tópicos: Aprendizaje Cooperativo, Slow Looking, Propósito y Claridad Docente, Empatía, Ciencia Colectiva, Motivación, Proyectos Basados en la Metodología Steam, Dificultades de Aprendizaje. Psicología Deportiva, Educación Física y Atletismo.

Este 2023 se sumaron los siguientes Oradores de primera línea:

Las conferencias a cargo de: Lucrecia Prat Gay y Andrés Riesnik.

Los talleres con: Grace Bertolini, María Barberis, Sebastián Blasco, Patricia Dellacha, Silvia Figiacone, Ma. Belén González Milbrandt, Gloria Latorre, Rufina Pearson, Gabriela Renault, Laura Marinucci, Micaela Molina Tegaldi y Ana Carrión.

Apoyan la iniciativa Revista Colegio como media partner, Matific, Rob Consultora Educativa Integral, Sesi, Edpuzzle, Matic, Educaria, Exito, Fase 2 Turismo Educativo, Fidu, UFLO Universidad, Compartir, Science Bits, Glifing, Idea Consultora, YMCA Turismo, TICMAS, USAL, Quásar Comunicación Digital y Prensa, entre otros.

La Ceremonia de apertura estuvo a cargo de la Dra. Romina Cavalli, Vicerrectora Académica de la Universidad del Salvador y de la Lic. Marcela Golpe de Andrade, Presidente del Polo Educativo Pilar.

Al respecto, la presidente del Polo Educativo agradeció en nombre de la entidad a todos los que participaron del Congreso de Educación «un evento que para nosotros cada año marca el inicio de un nuevo ciclo, de un nuevo año que nos da una nueva oportunidad de ser mejores docentes, de prepararnos para recibir lo mejor que podamos a todos nuestros alumnos y alumnas».

«Este año decidimos hacernos la pregunta de ¿somos los mismos profesionales ante estos nuevos escenarios? Definitivamente no, y durante el día viernes y jueves hemos escuchado y compartido ideas, pensamientos y conceptos clarísimos de parte de un grupo de excelentes profesionales que nos han acompañado y nos han ayudado a hacernos más preguntas para poder llevar a las aulas en los próximos días«, continuó Golpe de Andrade.

«Este evento este año tiene una particularidad, volvimos a la presencialidad plena, por eso queremos agradecer a los más de 900 inscriptos al Congreso, a todos los sponsors que una vez más confiaron en nosotros y en este evento para poder compartir sus productos y servicios. Y definitivamente les decimos que el Polo hoy cierra el XIX Congreso pero a partir de mañana comienza a trabajar en la edición que viene«, finalizó.

Durante la apertura, Golpe de Andrade aseguró que «este eje que tiene este Congreso tiene una mirada que puede ser interpretada desde múltiples entradas o puntos de vista. No somos los mismos, no solamente el mundo cambió, cambiamos nosotros, cambiaron nuestros chicos. Necesitamos nuevas herramientas, y eso lo sabemos, lo venimos reflexionando año a año. Pero pensemos en nosotros mismos, no sólo en lo que es hoy visible sino en que siempre hemos apostado a unir la palabra con la tecnología, hemos evolucionado, cuando hablamos de herramientas hablamos de nuevos profesionales y reflexionamos hoy sobre lo que significa no ser los mismos, hablamos de nosotros desde adentro. Ningún niño puede aprender si no está bien desde adentro, ningún docente puede compartir su saber si no está bien desde adentro», agregó la presidente de la entidad que en 2022 celebró los 20 años de existencia.

Para más información escribir a info@poloeducativopilar.org.ar o a través de la página web www.poloeducativopilar.org.ar. También podrá hacer consultas en Facebook o instagram @poloeducativo

Los mejores momentos quedan en las redes del Polo Educativo