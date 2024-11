Con una exitosa Expo Derqui Emprende 2024 se cerró la XI Semana del  Emprendedor Pilarense

Con más de 30 actividades presenciales y virtuales y la Expo Derqui Emprende como cierre, se realizó la XI Semana del Emprendedor Pilarense coordinada por Pilar Emprende y con más de 80 apoyos colaborativos.

El sábado fue el gran cierre de la Semana, con una Exposición de más de 60 emprendedores en el Club Unión de Presidente Derqui. Allí exhibieron sus productos para la venta en la primera expo emprendedora del distrito impulsada por la Cámara de Comercio de Presidente Derqui y organizada por Pilar Emprende y Pilar de Feria con el apoyo de la Subsecretaría de Economía Popular de la Municipalidad de Pilar, Mujeres en Acción y El Apogeo Diario.

Visitaron la Expo la concejal, Valeria Domínguez; la subsecretaria de Economía Popular, Griselda Serrano; la directora de Participación y Fortalecimiento, Mariana Ayala; el Director de Desarrollo de la Comunidad del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Federico Ugo, entre otros.

Fue una excelente oportunidad para comprar local y anticipar los regalos navideños. Los emprendedores que participaron recibieron capacitación previa para sacarle el mayor provecho a su paso por la feria y continúan siendo mentoreados y capacitados a través de un grupo de whatsapp exclusivo para emprendedores de Presidente Derqui.

«Nuestro objetivo, más allá de todo lo realizado durante esta semana, es seguir acompañando a los emprendedores a lo largo del año ya que estamos convencidos que con acompañamiento, información, capacitación y herramientas pueden escalar con sus proyectos», anticipó la coordinadora de Pilar Emprende, la Lic. María Fernanda Ipata.

El objetivo de la Expo fue mostrar el potencial económico de Presidente Derqui a través de sus emprendedores independientes con la idea de visibilizarlos, acompañarlos y apoyarlos para que con su crecimiento sean generadores de empleo y ejemplo a seguir por otros.

También estuvieron presentes de Cuenta DNI del Banco Provincia, alumnos de la ENET N° 2 con el auto que participó del Desafío YPF; el Club de Ajedrez Presidente Derqui; emprendedoras de Mujeres en Acción, Autores Locales, emprendedoras del CECAM (Centro de Educación y Capacitación de la Mujer), de la Subsecretaría de Economía Popular, entre otros.

Otro hecho relevante, además de las charlas y capacitaciones, fue el Encuentro de Ideas que se llevó a cabo el día martes en el coworking de la Cámara de la Mediana y Pequeña Empresa de Pilar del cual participaron representantes de Mujeres en Acción, de la Cámara de la Mediana y Pequeña Empresa de Pilar, la Secretaría de Desarrollo Económico Pilar de la Municipalidad de Pilar, Identidad Argentina; Universidad Siglo 21, la Subsecretaría de Economía Popular Pilar de la Municipalidad de Pilar, el gerente del Banco Provincia, el INTI, la Cámara de Comercio de Presidente Derqui, Pilar Emprende, entre otros.

Tras las presentaciones de rigor, se procedió a una puesta en común de necesidades y un plan para llevar a cabo en los próximos meses para fortalecer el ecosistema local.

Este es el tercer Encuentro de Ideas que impulsa Pilar Emprende buscando planificar acciones concretar para fortalecer el ecosistema emprendedor local.

El jueves tuvo lugar la tradicional celebración con la torta que siempre aporta la Subsecretaría de Economía Popular en el marco del Paseo de Villa Morra, celebrando la Semana del Emprendedor Pilarense junto a los feriantes presentes.

Y el viernes se realizó una presentación de las herramientas de apoyo que pone a disposición la Secretaría de Desarrollo Económico de Pilar. Con la coordinación de María Eva González, participaron:

Mónica Settis de la Secretaría de Trabajo quen presentó el Programa de Empleo Independiente. PEI. Capital inicial de 380 mil y 25 mil por mes. Más info https://www.argentina.gob.ar/trabajo/empleoindependiente

La emprendedora Lucía Nuñez de Alfajores Concord, beneficiaria del PEI quien contó su historia y experiencia.

Agustín Sosa / Aldana Cooke de Tributo simple, programa que busca pasar de la informalidad a la formalidad a los emprendedores. Más info https://tributosimple.com/argentina/

Enrique Diaz y Fátima Roldán, jefa zonal de Provincia Microcréditos, el programa de créditos del Banco Provincia. Más info https://www.provinciamicrocreditos.com.ar/

Mirta Arenales, emprendedora que capacita a otras para tener un oficio.

Ina Aviles de Emprender en Femenino y la Lic. María Fernanda Ipata, coordinadora de Pilar Emprende.

Durante estos días se buscó trabajar colaborativamente con el objetivo de conectar a los emprendedores con posibles colaboradores, socios, mentores e incluso inversores o acercarles posibilidades de financiamiento, presentándoles nuevas oportunidades de crecimiento.

«Desde 2014 vengo impulsando esta semana de trabajo colaborativo para fomentar el espíritu emprendedor y brindar herramientas, conocimiento y experiencia para abrir nuevos horizontes para los emprendedores locales”, agrega Ipata.

Este año, como ya es costumbre, el Honorable Concejo Deliberante de Pilar declaró de INTERÉS MUNICIPAL la Semana del Emprendedor 2024.

En las redes sociales de Pilar Emprende https://linktr.ee/pilaremprende se puede acceder a los balances de cada actividad y a las grabaciones de algunas capacitaciones en el canal de Youtube.

La Semana Mundial del Emprendimiento

Cabe destacar que del 18 al 24 de noviembre, el mundo celebró la Semana Global del Emprendimiento (GEW), un evento que se realizó de manera simultánea en más de 200 países, 10 millones de personas participan de más de 40.000 eventos.

Un año más Pilar se sumó con la SEMANA DEL EMPRENDEDOR PILARENSE.

Se trata de un movimiento global que involucra a emprendedores, inversores, responsables de políticas, investigadores, organizaciones de apoyo y otros que colaboran para promover el crecimiento económico y la innovación en más de 200 países de todo el mundo.

Pilar Emprende es miembro de este movimiento https://www.genglobal.org/org/pilar-emprende

Desde 2014, por iniciativa de Pilar Emprende, se decretó por Ordenanza Municipal N° 278-2014 la SEMANA DEL EMPRENDEDOR PILARENSE en adhesión a esta iniciativa mundial.

Por otro lado, los organizadores crearon un grupo de difusión en Whatsapp para que los emprendedores no se pierdan de nada. Pueden sumarse aquí https://chat.whatsapp.com/L6nOhu4HYjD0tZD20JVO43 o escribir al +54 9 11 6742 7635

Apoyan la iniciativa

Apoyan la iniciativa, entre otros

