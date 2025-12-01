Concierto de Mahler a beneficio de la Fundación Prosalud

El próximo jueves 4 de diciembre a las 20 hs, la Fundación ProSalud celebrará con gran alegría sus 25 años de trayectoria con un evento musical especial que tendrá lugar en el auditorio del Hospital Universitario Austral, ubicado en su entrepiso. Será una noche pensada para agradecer, compartir y honrar el camino recorrido junto a toda la comunidad con un show de Damián Mahler que recreará temas de The Beatles. El valor de la entrada es de $65.000, y las reservas pueden realizarse comunicándose a los teléfonos 11-2680-1417 y 0230-448-2930.

El encuentro contará con la presentación del reconocido músico Damián Mahler (hijo del recientemente fallecido Angel que siempre hacía acciones solidarias para la Fundación), acompañado por Hernán Magliano y Sebastián Spano, quienes ofrecerán un espectáculo de gran calidad artística recreando temas de The Beatles.

La Fundación ProSalud nació hace un cuarto de siglo desde el impulso solidario de un grupo de personas comprometidas con la realidad social de Pilar. Motivados por el deseo profundo de acercar medicina de excelencia a familias en situación de vulnerabilidad, sus fundadores dieron forma a un proyecto que, con el tiempo, se consolidó como un puente entre la comunidad y el acceso a la salud de alta calidad.

Inspirada desde su origen en los valores y la misión del Hospital Universitario Austral, la Fundación abrió sus puertas y su corazón a quienes más lo necesitan, promoviendo la cultura de la vida y brindando acompañamiento integral de forma cercana, humana y respetuosa.

ProSalud es el brazo solidario del Austral: su misión principal es facilitar atención médica de mediana y alta complejidad a niños, jóvenes y adultos sin recursos económicos en el área de influencia del hospital

Uno de los mecanismos tradicionales de financiación de la fundación es a través de cenas benéficas. Desde 2012 se organizan estas cenas, con la participación de artistas para ofrecer a todo aquel que quiera asistir una noche inolvidable. También reciben donaciones permanentes: de empresas, organizaciones, pequeños donantes, entre otros.

Este año, tanto la Fundación como el Hospital conmemoran 25 años de trabajo conjunto, unidos por una misma misión: cuidar con profesionalismo, cercanía y compasión. Esta alianza, sostenida en el tiempo, ha permitido desarrollar programas, acciones y proyectos que transformaron la vida de miles de personas. En este marco, el Hospital Austral renueva su compromiso y su propósito de “cuidar con sentido trascendente a cada persona”, un mensaje que continúa guiando e inspirando la labor solidaria de ambas instituciones.

El evento aniversario ofrecerá un viaje musical a través de la obra de The Beatles, interpretado por músicos de excelencia que invitarán a disfrutar, recordar y emocionarse. Al finalizar el concierto, se compartirá un brindis con todos los presentes, como cierre festivo y oportunidad para celebrar el camino recorrido, agradecer el apoyo constante y renovar el compromiso para los años que vienen.

Toda la info en la fan page de la institución, ingresando en www.facebook.com/Fundacion.ProSalud.FanPage o en Instagram https://www.instagram.com/fundacion_prosalud/

Acerca del Hospital Universitario Austral

El Hospital Universitario Austral inició su actividad en mayo de 2000. Es una asociación civil, por lo tanto una entidad sin fines lucro que se dedica a la asistencia, la docencia y la investigación biomédica. Es un hospital general de agudos y alta complejidad, que cuenta con una infraestructura técnica de última generación y un equipo de destacados profesionales. Su compromiso con la búsqueda de la verdad y la promoción de la cultura de la vida, implica un especial énfasis en la calidad del trabajo, orientando toda su labor hacia el servicio y el desarrollo de valores humanos. Con la firme premisa de cuidar con competencia y compasión a las personas, el Hospital Universitario Austral fundamenta sus servicios en la formación ética y científica de su personal, y en la tecnología aplicada en cada una de sus especialidades. Conforme a su ideario, la institución está comprometida con una profunda labor asistencial solidaria, tanto en la comunidad a la que pertenece como también en el resto del país. Más información en: www.hospitalaustral.edu.ar