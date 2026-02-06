Contactos y Negocios conmemora el Día Internacional de la Mujer en la Asociación Argentina de Polo

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la agencia de Relaciones Públicas Contactos y Negocios organiza un desfile solidario de la mano de la ONG Mujeres Rurales de Las Flores, que tendrá lugar el próximo viernes 6 de marzo a partir de las 17:00 hs. en el exclusivo predio de la Asociación Argentina de Polo en Pilar.

El evento contará con un esquema de patrocinio diseñado para financiar programas de capacitación técnica para mujeres de Pilar, reafirmando el compromiso de las empresas del Parque con el desarrollo de la comunidad local. Ver propuesta de patrocinio Más info por email: parqueindpilar@gmail.com o al Teléfono: 1151484932



El evento se propone como un puente estratégico entre el corazón productivo de la región, el Parque Industrial Pilar y la comunidad. Con la presencia de directivas, empresarias y referentes del programa de RSE Mujeres por la Industria, la jornada combinará networking, charlas, sorteos y se espera un gran cierre muy ameno.

#Los hitos de la jornada.

Uno de los momentos más esperados del encuentro será el Desfile «Identidad y Territorio», protagonizado por la ONG de Mujeres Rurales de Las Flores, liderada por Andrea Izzo Capella. Esta pasarela buscará visibilizar el trabajo artesanal y el empoderamiento económico de las mujeres del interior de la provincia, fusionando la tradición rural con el potencial del sector industrial.

En el año 2024 este evento se realizó junto a la comunidad de Pilar con más de 100 mujeres emprendedoras, profesionales, empresarias y comerciantes de zona norte, todas felices de compartir con amigas y familiares.

«Nuestro objetivo es que este 6 de marzo no sea solo una fecha de conmemoración, sino un espacio de vinculación real donde la marca personal, el liderazgo y la responsabilidad social converjan para generar nuevos negocios con impacto humano», expresó María Eva Gonzalez, Directora de Contactos y Negocios.

Agencia Contactos y Negocios

Email: parqueindpilar@gmail.com

Teléfono: 1151484932 Web/Redes: @ContactosyNegocios @emprenderenfemenino @mujeresporlaindustria @mariaevagonzalezok