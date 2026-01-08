Continúa la Obra hidráulica de El Rocío 

El intendente Federico Achával recorrió la obra hidráulica en el barrio El Rocío, en Manuel Alberti que continúa avanzando. Este nuevo sistema de desagües pluviales favorecerá la circulación de agua de lluvia y transformará la vida de los vecinos de esta localidad.

Al respecto, el jefe comunal expresó: «Hoy recorrimos el barrio El Rocío, donde estamos realizando una importante obra hidráulica que implica más de 2 kilómetros de entubamiento que van desde el centro del barrio hasta la colectora de la Panamericana». «Estos trabajos nos van a permitir mejorar la circulación y el drenaje del agua, respondiendo a una demanda histórica de toda la comunidad», remarcó.

En la recorrida también estuvo presente el titular de Infraestructura, Luis Bonfante.

“Seguimos trabajando día a día en obras que transforman nuestros barrios», cerró el jefe comunal.