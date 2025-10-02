Convertir crisis en oportunidades: Cómo una librería de barrio se reinventó a través de la tecnología

“Mi mamá siempre decía que cada crisis es una oportunidad para crecer, y nosotros tratamos de vivir ese espíritu todos los días”, recuerda Soledad Salguero, quien actualmente está a cargo de Librería y Uniformes Marisa, un comercio de barrio que supo ver en cada crisis una oportunidad para reinventarse y crecer.

La llegada de la pandemia fue uno de los desafíos más grandes en la historia del comercio. Una de esas «crisis» que le tocó a todo el mundo.

En un comercio cuyo público principal estaba en las escuelas, esta crisis golpeó hondo. Con las escuelas cerradas y el local restringido, la imposibilidad de que los clientes acudieran físicamente obligó a la empresa a repensar toda la forma de comercialización y distribución de sus productos. La decisión de migrar hacia un sistema totalmente integrado online no fue inmediata, sino que respondió a la realidad del momento: la necesidad de mantener la accesibilidad para los clientes y proteger los niveles de venta frente a la coyuntura excepcional.

El proceso de modernización llevó alrededor de seis a ocho meses de implementación. Requirió un esfuerzo importante para migrar todos los productos físicos de la librería, que cuenta con miles de artículos en sus estanterías, a un nuevo sistema integrado con Tango y Tienda Nube https://libreriamarisa.mitiendanube.com/ , permitiendo que la facturación, el stock y la disponibilidad de productos se sincronizaran en tiempo real. Este cambio no fue simple: hubo que enfrentar problemas de conectividad, coordinación entre sistemas y carga manual de datos, pero los resultados fueron ampliamente positivos. Hoy, el comercio tiene mayor control y seguimiento de toda la mercadería, con stock actualizado y procesos mucho más eficientes para ordenar y reponer productos, además de un sistema de venta online ágil y confiable.

“Hubo momentos en que pensamos que no lo íbamos a lograr, pero el compromiso del equipo y la paciencia fueron clave. Hoy todo fluye y las familias lo notan”, afirma Sol Salguero.

No sólo se trató de una «revolución» interna y en la administración y canales de venta, sino que a partir de esta modernización, se pudieron implementar nuevas modalidades de entrega. El shop que funcionaba en el colegio New Zealand de Luján, ante las restricciones de 2020, fue reemplazado por lockers seguros dentro de los colegios, permitiendo a los padres retirar productos de manera rápida y segura.

Actualmente, los lockers se encuentran en colegios como New Zealand, Global School, Wellspring, Chesterton y Gaudí, y los pedidos se pueden retirar en 24 horas en el local o en los lockers, o recibir por correo en 72 horas, lo que garantiza inmediatez y comodidad para las familias.

“Cuando instalamos los lockers, muchos padres se sorprendieron de lo sencillo y rápido que era retirar los pedidos. Nos dijeron que parecía magia”, comenta Sol Salguero.

La modernización también permitió ampliar la red de colegios atendidos, pasando de cuatro colegios en 2022 a diez en 2025, incluyendo nuevos clientes como Global School, Chesterton, Arrayanes, Gaudi, Oakhill y Wellspring. Cada colegio trabaja bajo la misma metodología: los pedidos se realizan principalmente a través de la web, con soporte ocasional por WhatsApp, y la facturación es automática apenas se concreta la compra. Este sistema garantiza transparencia, control de stock y disponibilidad de talles y productos, todo en tiempo real.

“Ver cómo un pedido realizado desde casa llega al día siguiente al locker del colegio es una satisfacción enorme. Todo este esfuerzo valió la pena para los chicos y sus familias”, asegura Sol Salguero.

“Hoy, nuestra prioridad es que los padres y los colegios tengan tranquilidad. Que puedan confiar en que cada compra se procesa rápido y sin errores, incluso en tiempos difíciles”, complementa Sol.

Gracias a estas mejoras, la empresa puede llegar a más gente sin aumentar personal ni costos fijos, evitando que el volumen de tránsito en el local afecte la calidad de atención. Además, se logró integrar la logística de distribución con la plataforma de venta online, lo que permite controlar la disponibilidad, facturar de manera inmediata y asegurar que cada pedido llegue en tiempo y forma, convirtiendo a Librería y Uniformes Marisa en un referente en la región.

Esta etapa de modernización refleja cómo la empresa combina tradición y tecnología: la experiencia acumulada durante más de 40 años y el contacto cercano con familias y colegios se complementa con herramientas digitales que aseguran eficiencia, rapidez y control. La historia de Librería Marisa demuestra que, incluso frente a crisis inesperadas como la pandemia, es posible adaptarse, innovar y crecer, sin perder la cercanía y la calidez que caracterizan al comercio familiar.

Desde mediados de los años 80, Librería y Uniformes Marisa se convirtió en un referente en Pilar, combinando tradición y atención personalizada con un fuerte espíritu de innovación. Fundada por Marisa Pujalte, la empresa comenzó confeccionando uniformes para el colegio vecino, St. Catherine’s Moorlands, y con dedicación y compromiso fue creciendo, primero en el living de su casa y luego en su propio local ubicado en La Esperanza Golf Club 1400, Manuel Alberti. Durante más de cuatro décadas, la familia Marisa ha sabido adaptarse a los cambios y superar crisis, siempre con el objetivo de brindar un servicio de calidad a las familias y colegios de la región.

Más información y redes sociales en https://linktr.ee/libreriamarisa