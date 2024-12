Cook Master desarrolló un plan integral de inclusión laboral de personas sordas e hipoacúsicas

Cook Master, empresa con su planta de producción en Pilar, líder en servicios de alimentación y certificada como Empresa B, incorporó de manera directa a 14 colaboradores sordos e hipoacúsicos, asegurando su acceso pleno a beneficios laborales y promoviendo su integración en el entorno de trabajo. Este avance en su estrategia de inclusión y sustentabilidad se dio con la convicción de que las personas con discapacidad aportan un valor único gracias a su concentración, meticulosidad, responsabilidad, y su aporte para ver el mundo de mejor manera.

Las 14 personas habían ingresado inicialmente como personal eventual a través de una empresa especializada en poblaciones vulnerables. Antes de su contratación directa, Cook Master realizó un exhaustivo diagnóstico socioambiental con entrevistas individuales para relevar la situación de cada colaborador. El 50% no contaba con CUD (Certificado Único de Discapacidad) ni carnet de obra social; el 80% llevaba años sin realizarse chequeos médicos o auditivos; y el 90% no tenía audífonos funcionales, ya que los perdieron sin posibilidad de reponerlos. Además, la mayoría no había completado estudios secundarios ni mostraba interés en formarse en oficios, reflejando las barreras estructurales que enfrentaban.

Actualmente, estos colaboradores desempeñan sus tareas en el área de Copacking del Centro de Distribución en Tigre. Para fomentar una mejor comunicación y relaciones positivas, la empresa implementó talleres de integración y capacitaciones en lenguaje de señas dirigidas tanto a colaboradores sordos como oyentes. «El lenguaje es un elemento primordial dentro de la sociedad, y la lengua de señas es un pilar necesario para la interacción diaria y la formación de un equipo donde todos seamos incluidos», destacó Samanta Sacaba, Líder de Cultura, Sustentabilidad y Asuntos Corporativos de Cook Master.

De esta manera, Cook Master gestionó estudios audiológicos, renovaciones de CUD y afiliaciones a obras sociales. A la fecha, cinco colaboradores ya cuentan con audífonos. «El sentido de la responsabilidad sobre el impacto en el desarrollo humano de las personas a las que alcanzamos es clave. No podemos mirar para otro lado, es parte de nuestra cultura», afirmó Sacaba.

La experiencia busca ser un modelo para el sector privado. Según Sacaba, el desconocimiento y el temor a contingencias legales son desafíos clave para que las empresas avancen en la incorporación de personas con discapacidad. Cook Master, como empresa B recertificada, refuerza así su compromiso con el triple impacto y la creación de oportunidades laborales inclusivas, demostrando que la diversidad en los equipos es tanto viable como beneficiosa.

