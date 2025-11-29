CORREO DE LECTORES: Denuncia por cierre indebido de calle pública – Calle 70 (Pilar)

Me dirijo a uds para hacer público mi reclamo frente al cierre irregular de la Calle 70, en el Partido de Pilar. La calle fue asfaltada recientemente, pero desde hace semanas permanece bloqueada al tránsito mediante un montículo de tierra, sin señalización ni trabajadores en obra. Esto impide la circulación de vecinos y genera perjuicios diarios. Entendemos que la obra habría sido realizada por el emprendimiento Altos de Champagnat como condición para su habilitación municipal, por lo cual la calle debería estar habilitada para uso público, no cerrada.

Las veces que intentamos abrir paso para transitar con normalidad, va inmediatamente un camión y i tira más tierra. No hay nadie trabajando hace meses y estamos todas las familias sin poder llevar a los niños al colegio por nuestra ruta «habitual». Hay que dar una vuelta enorme para llegar ya que gente inescrupulosa y con extrañas intenciones nos tiene sin camino hace meses. Sin embargo el camino se puede usar para los camiones que están construyendo un barrio nuevo a la mitad del mismo. Pero para acceder al colegio está tapeado.

Pilar Gleboff

95712236