CORREO DE LECTORES: Desarrollo de la causa José Antonio Cácere

El 22 de octubre de 2011, José Antonio Cácere —policía de la Comisaría Berisso 3ra— participó en un procedimiento donde se detuvo a Ariel Canisso, quien fue revisado por el médico policial y alojado luego en la Comisaría Berisso 4ta, sin presentar golpes ni lesiones.

A partir de las 13 hs, José perdió contacto completamente con el detenido.

Horas después, Canisso falleció en la celda.

La autopsia oficial, realizada por cuatro profesionales de la Asesoría Pericial de La Plata, concluyó de manera categórica que murió por causas naturales: un edema agudo de pulmón derivado de una cardiopatía preexistente agravada por consumo de cocaína y diazepam.

No había golpes, no había traumatismos, no había signos de violencia.

A pesar de esta prueba científica, el caso tomó otro rumbo cuando el perito de parte Omar Alejandro Ledesma presentó un informe hecho solo con una fotografía, sin ver el cuerpo, usando frases hipotéticas como “podría tratarse de…”.

Esta pericia, sin valor técnico, terminó pesando más que la autopsia oficial.

El Tribunal Oral N°1 de La Plata condenó a José a prisión perpetua por mayoría, mientras una jueza —Silvia Hoerr— votó en disidencia afirmando que no había pruebas para condenarlo.

Luego, Casación absolvió a dos policías del mismo hecho, pero contradictoriamente mantuvo la condena de José.

Hoy la causa está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Expte. CSJ 001980/2023-00), con la defensa a cargo del Dr. Fabián Améndola, del estudio Burlando.

La familia y los organismos que acompañan esperan que finalmente se reconozca lo evidente:

José fue condenado sin pruebas, sobre una causa armada, y lleva más de seis años preso por algo que no hizo.

Jose Antonio Cácere

Dni 25952771