CORREO DE LECTORES: «Están haciendo impedimento de contacto»

Les resumo mi historia tengo un primo que trabaja en la Municipalidad de Pilar me consiguió empleo ahí mismo y en un momento determinado un familiar mío queda internado a punto de fallecer en el Hospital Austral.

En cuanto me pasa esta situación yo estuve yendo todos los días durante un mes a colaborar en el hospital Austral por el tema del acompañamiento y sus cuidados. Mi primo me amenaza diciéndome que tengo que renunciar. Manda a otra persona una compañera de el de la Municipalidad a obligarme a renunciar. Luego de eso más amenazas de que tengo que renunciar diciéndole a mi esposa que iba a ir a nuestra casa y era mejor que meta a las nenas adentro cuando el llegué por qué no tenían que ver lo que iba a pasar. Ahora se llevaron a nuestras hijas engañadas que salían a pasear y vinieron a la dirección de niñez manifestando que las nenas no vivían en condiciones adecuadas. La carátula de niñez dice maltrato-negligencia y ninguna de nuestras hijas sufre maltrato.

Desde el viernes pasado estamos todos los días yendo de un lado al otro averiguando abogado el colegio de abogados niñez juzgado de familia. Todavía sin tener respuesta alguna. Y desde el viernes hasta ahora que nos están impidiendo el contacto con nuestras hijas. Logramos verlas una sola vez donde ellas nos manifestaron que las llevaron engañadas les hicieron decir cosas que no salieron de ellas por ende se sienten mal. Ninguna de las cuatro menores vieron ni leyeron lo que firmaron. Una de las nenas ni siquiera habló con la asistente. Manifestaron que ellas quieren estar con su madre. Ya no sabemos que hacer ahora vinimos nuevamente a la dirección de niñez por qué es de aquí donde se les dió la orden el mismo día viernes cuando se las llevan diciéndoles que iban a pasear a la casa de su abuelo

Pablo Alberto Kustner Szhewarek

DNI 36698717