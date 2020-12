Correo de Lectores: Reclamo por un Autoahorro

Entre Hauswagen y Volkswagen Argentina no me devuelven el 30% del valor de una Amarok pagado por mi en el mes de septiembre de este año. Escribo para que la gente sepa lo que le puede ocurrir con un Autoahorro de Volkswagen y para ver si a alguien más le sucedió algo parecido.

Terminé de pagar el plan 70/30 por una Amarok en agosto. En junio había aceptado la adjudicación por medio de una nota. Después de pagar el 30% el 11 de septiembre me dicen a fines de ese mes que la fábrica en lugar de entregarme el auto me iba a devolver en dinero el 70% del plan, lo que hicieron a principios de noviembre.

Desde septiembre estoy esperando que me devuelvan el 30% restante. Nadie de Hauswagen me ha dado información certera al respecto lo que me obliga a iniciar acciones legales contra Hauswagen y Volkswagen.

He sido cliente de Hauswagen desde el año 2009.

Desde ese tiempo le he comprado cinco autos.

No puedo creer lo que me está ocurriendo ahora.

Nunca más compraré un auto en este concesionario ni jamás lo recomendaría.

Juan Pablo Perotti DNI 17625 502

Andrea Caminos DNI 18662 209