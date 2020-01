CORREO DE LECTORES: Sobre los despidos en la Municipalidad de Pilar

11 de Diciembre del 2015, a un día de haber asumido la nueva gestión de Cambiemos en Pilar, me convoca a una reunión privada el nuevo Secretario de Desarrollo Social Sr. Fabian Ferraro (Vecino del Distrito de Moreno), el mismo me comunica que seria despedido de la Municipalidad por pertenecer a una ideología política diferente a la de ellos.

Y así me convertí en el primer despedido de la gestión Ducoté, sabiendo que mi labor en el área de Juventud había sido de un extenso trabajo territorial innegable, pero como siempre ame la política entendía a lo que me exponía y que estas cosas lamentablemente ocurrían. Tuve que enviar a mis compañeros del área de Juventud a distintas partes del Municipio, porque sabíamos que el trabajo hecho no importaría y que directamente los iban a echar sin pensar en sus familias, su presente y futuro.

Luego del despido, fui convocado por el entonces compañero Concejal Federico Achaval, el mismo me expuso que presentaría el problema en la sesión ordinaria que tocaba esa semana y que intentaría recuperar los puestos de trabajo de los compañeros echados sin razón. Por parte de los Sindicatos nunca fuimos convocados, así siguió el desguace municipal, cientos de compañeros en la calle, a los cuales se los fue citando al área de Recursos Humanos para que el mismo Osvaldo Zamora les comunique en la cara que la decisión era solamente por pensamiento político y no por labor en la gestión, ninguno fue defendido como correspondia.

Mi historia personal siguió por meses, echado de palabra dos veces, me tuvieron en un galpón vació (Bolivar y 11 de Septiembre) sin cumplir tareas, debía pedir permiso hasta para ir al baño, un recibo de sueldo con descuentos por no cumplir tareas, me suspendieron las vacaciones y luego cobre $10 por el mes de Enero (Guardo ese Recibo de sueldo), hasta que por fin recibí el Telegrama de despido pero tampoco cobre la indemnización correspondiente, porque según ellos no la merecía. Ese día sentí que me echaron de mi casa y no de mi trabajo, porque todos saben lo que significa la Municipalidad de Pilar para mi. Mientras tanto seguían echando compañeros que seguían sin defensa sindical.

Estuve muy mal de salud (solo mi familia lo sabia), imagínense como estaban los demás compañeros que hace años cumplían con el trabajo y ya no tenían nada.

Un día cualquiera de Marzo del 2016 me llama por teléfono un tal Osvaldo Pugliese (Yo sabia quien era, pero no había trato alguno) me invito un café y conversamos por horas, mi amiga Laurita Sirera (otra perseguida política por Cambiemos) le había contado sobre mi, Osvaldo y un excelente Silvio Rodriguez reconocieron mi labor social independiente de la gestión, me consiguieron trabajo a mi y a muchos compañeros que se habían quedado sin nada, nos renovaron el pensamiento político y comenzamos a construir una nueva opción para Pilar, sabíamos que los 4 años siguientes serian durisimos para todos en cuestión social y económica. Hasta que en el 2017 fuimos nuevamente arrollados por la política local de Cambiemos y sus arreglos con los demás Partidos dejándonos fuera de todo plano, nuevamente tras esa cenda electoral se despidio a mas trabajadores Municipales.

Federico Achaval nos vuelve a convocar e invita a sumarnos a su equipo y trabajar para recuperar Pilar en el 2019. Sin ser gestión inauguramos juntos una plaza, luego de eso les comunique mi decisión de ir en busca de la indepedizacion política agradeciendo la convocatoria quedando en buenos términos, así fue como fundamos Juntos Por Pilar y comenzó toda la historia que ustedes ya saben, pero resulto que una vez decidido a ponerme en valor de manera solitaria fui convocado por el Intendente Ducote a trabajar en su equipo, con el cual llegue a tener una buena relación luego de todo aquel maltrato que recibimos de parte de sus funcionarios no Pilarenses (Fabian Ferraro, Osvaldo Zamora y Luciana Masante los que obviamente después me trataban bien por un pedido político), también le agradecí el gesto y que tenia la decisión tomada de remarla solo en este enorme dulce de leche que es la política pilarense.

Hoy, Enero del 2020, comenzó una nueva gestión, otra vez los despidos, pero entre ellos una cantidad enorme de nombramientos inexistentes del 2017 al 2019 cobrando sueldos altísimos con los cuales no pienso solidarizarme, porque los Pilarenses pagamos por aquellos que no cumplen funciones y son solo arreglos de campaña.

Pero si le voy a pedir a esta gestión que revise los casos de aquellos que hoy la están ligando de rebote, gente que trabajo de verdad y que también padeció los malos nombramientos políticos de foráneos, mas la crisis socio económica en la que vivimos y los cuales son compañeros municipales que los vi trabajar mas que cientos de personajes que siempre caen bien parados y pueden seguir disfrutando de su vida sin problemas. Hay compañeros que encontraron una posibilidad de trabajar porque de verdad lo necesitaban y así lo valoraron día a día, por ellos hay que encontrar la solución inmediata para que no se queden en la calle por tener que pagar los errores del pasado.

Cuento toda la historia para que todos sepan y entendamos que lamentablemente esto siempre sucedió y que en ese entonces por mas afiliación que tuvieran nadie se puso la camiseta de los trabajadores que fuimos perseguidos y hostigados por pensar diferente.

Yo, un simple vecino de Pilar y compañero Municipal, le pido al Intendente Federico Achával, que aproveche esta oportunidad única que el pueblo de Pilar le dio para renovar las esperanzas de una buena gestión, pero también de aprovechar la oportunidad de terminar con los arreglos políticos por campaña y de una vez por todas implementar las políticas necesarias para generar empleos verdaderos y conseguir la autosuficiencia de cada vecino, los cuales estoy seguro devolverán la confianza en las urnas sin la necesidad de cometer los errores en campaña que otros ya hicieron.

Jorge Gabriel Juárez