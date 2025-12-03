Cruzada solidaria desde Pilar al Impenetrable Chaco 

Este año no es la excepción: desde Pilar viaja la solidaridad hacia el Impenetrable chaqueño. Lidia Aguilar, integrante y creadora de Enfermeros Solidarios, se traslada a la provincia norteña para repartir donaciones y asistir a las personas que viven allí. El próximo 10 de diciembre realizará la carga final del camión que transporta toda la mercadería, y difunde su mensaje de esperanza y solidaridad para que cada vez más personas puedan sumarse a la causa. Se reciben alimentos no perecederos, ropa, calzado, útiles escolares, juguetes, insumos hospitalarios y medicamentos, entre otras cosas. Para todos aquellos interesados en colaborar, comparte su número de teléfono: 11 6528-9588.

Lidia brinda asistencia sanitaria en Chaco desde hace más de 20 años. Es formoseña, y su padre era chaqueño, por lo cual desde muy pequeña se vio interpelada por las necesidades y carencias del norte. “Yo siempre digo que el Impenetrable es el África en Argentina”, afirmó la enfermera en diálogo con Pilar Hoy Noticias. En 2016 creó Enfermeros Solidarios de Pilar, una institución sin fines de lucro dedicada al trabajo social y a la atención médica en lugares como el Impenetrable.

Frente a una realidad atravesada por carencias profundas, los voluntarios ofrecen asistencia médica. Realizan controles de peso, glucosa y presión arterial; asisten a niños con discapacidad y brindan capacitaciones sobre el cuidado de la salud. Se encuentran con numerosos casos de desnutrición, tuberculosis, parasitosis y Chagas. “La enfermería comunitaria va más allá de la atención clínica tradicional, ya que se centra en la educación, la promoción de hábitos saludables y la adaptación de los cuidados a las necesidades de la población”, explicó Lidia.

Todos los años su casa, ubicada en Derqui, funciona como almacén de productos destinados a este viaje. Allí recibe las donaciones y posteriormente se encarga de viajar junto a la carga y repartirla en Chaco a medida que avanza su recorrido. El camión con los insumos viaja hasta Juan José Castelli, que funciona como portal, y desde allí Lidia, junto a otras enfermeras de puestos sanitarios, inicia un recorrido largo y exhaustivo. A través de caminos de tierra, se internan en el monte para llegar a las comunidades más expuestas a necesidades vitales.

Se destaca la colaboración de la gente, que siempre está atenta y aporta con donaciones: “cuando difundo por las redes sociales, la televisión y el diario, la realidad es que es muy favorable el accionar de los pilarenses y de otras localidades que se suman llegando a mi domicilio; algunos vienen desde zona sur e incluso desde San Pedro, provincia de Buenos Aires”, dijo la enfermera con orgullo.

Lidia explicó que desde hace un tiempo es la única que viaja desde Buenos Aires, debido a los gastos que supone el traslado; sin embargo, anteriormente se sumaron muchas personas para acompañarla. No se espera que los voluntarios sean profesionales de la salud, sino simplemente que tengan ganas de ayudar y ser solidarios: “me siento bendecida porque siempre cuento con herramientas y con la colaboración de la gente”, expresó.

Para quienes no conozcan Enfermeros Solidarios, se invita a visitar las redes de Lidia, donde difunde su trabajo: @lidiarosa.aguilar, y a contactarla a través de su número celular (11 6528-9588) para unirse a la causa y ayudar a quienes más lo necesitan.