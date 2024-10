Curso ABC del Vino para mujeres en Pilar

Se realizará en Pilar un curso destinado a mujeres con el ABC DEL VINO, ideal para aquellas amantes del buen vino y el arte de recibir. El objetivo es que al finalizar las 4 clases, se tenga una noción de cómo elegir un vino para cada ocasión, sea en su casa o en una salida. El curso estará a cargo de la sommelier Brigitte Klanatsky y comienza el miércoles 9 de octubre de 19 a 21 hs en La Fábrica (Juan B. Ambrosetti 633. Km 50. Pilar). Más info por whatsapp al 1138137522 o enviar mail a lafabricapilar@gmail.com Redes: https://www.instagram.com/lafabrica.pilarok Los lugares son limitados.

Las clases se brindarán durante 4 miércoles (9, 16, 23 y 30 de octubre) de 19 a 21 hs. El propósito de este curso es que al finalizar las 4 clases las mujeres que asistan tengan conocimiento sobre los vinos argentinos, cómo elegirlos para ciertas ocasiones y poder servirlos correctamente.

Al final de cada clase se degustan entre 4 y 6 vinos diferentes. Durante la degustación se sirven galletitas de agua y agua mineral sin gas. Además habrá descuentos exclusivos para adquirir los vinos. L

Cada miércoles se verán en una clase Teórico Práctica, entre otros, los siguientes temas:

1ª clase: Vinos blancos a degustar

¿De dónde vienen los vinos Argentinos?

Las diferentes zonas y su influencia en los vinos

2ª clase: Vinos rosados

Como elegir un vino para la ocasión

Abrir un vino y la degustación frente a otros

3ª clase: Vinos tintos

Los aromas del vino: vista – nariz – boca

Palabras claves para describir un vino

4ª clase: Vinos y espumosos para postre

Vinos dulces naturales y Espumantes

Maridajes

El curso será brindado por Brigitte Klanatsky, quien hace 34 años vino de Suiza a nuestro país.

“El vino y la fascinación por él, siempre estuvo en mi vida. Pero por razones laborales no hubo posibilidades de indagar con un estudio a fondo en ellos. Ni bien me jubilé, y pasada la pandemia, me anoté en el Gato Dumas para formarme en la carrera de Sommelier profesional”, cuenta Klanatsky.

Al terminar la carrera fue contratada por la institución para dar clases sobre los vinos de Europa. Además, el año pasado (2023) participó en el torneo de intersede (Pilar, Capital, Rosario y Montevideo) por el título del Mejor Sonmelier 2023. Tuvo el honor de ser elegida, ganando el título para la sede de Pilar.

Actualmente sigue dando clases en el Gato Dumas, atendiendo como Sommelier a bodegas en diferentes ferias de vinos y tratando de acercar, con sus cursos del ABC del vino a mujeres a este mundo fascinante.