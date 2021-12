Daniela Burgueño recibió un reconocimiento por sus 30 años como Martillera Pública

Daniela Burgueño, titular de la Inmobiliaria homónima, recibió un reconocimiento del Colegio Público de Martilleros por sus 30 años como Martillera Pública.

Prueba de que se puede compatibilizar la vida familiar con ser una empresaria exitosa, comenzó sus estudios embarazada de su hijo y hoy trabaja codo a codo con su hija.

Daniela Burgueño era docente de vocación, por un tema de salud tuvo que hacer reposo y su familia la incentivó a estudiar. “Ésta era una actividad que me llamaba mucho la atención y me gustaba, así que me puse a estudiar en el 90 mientras esperaba a mi primer hijo”, afirmó Burgueño en diálogo con Pilar Hoy Noticias. Al año de recibirse, la llamaron de una inmobiliaria grande que estaba en la zona de Exaltación de la Cruz ya que necesitaban un martillero. Así, este año cumplió 30 años de ejercicio profesional.

Burgueño define a esta profesión como una “actividad muy gratificante, porque uno está realmente vendiendo vida, el hogar es el centro del desarrollo de la familia, tanto en alquiler como en venta, ayudar a conseguir casa es un privilegio”. Además, cuenta cómo fue su evolución en estos 30 años e hizo mención a la dificultad en el sentido económico por la que ha pasado el país “lo cual muchas veces fue cuesta arriba y otras veces fue para abajo, pero la volvería a elegir”, indicó la Martillera Pública a Pilar Hoy Noticias.

Además, en esta evolución, Burgueño tuvo que adaptarse a las redes sociales como un método para mostrar su inmobiliaria y hoy cuenta con su página web y sus redes sociales: “Al principio me resistí mucho, la tecnología para mí es un desafío, me he sentado muchas veces delante de la computadora con mucho enojo porque no entendés y no sabés cómo empezar, fueron muchos cambios en muy poco tiempo, pero finalmente cuando uno se relaja y entiende que es parte de la evolución se reconcilia con la situación y empieza a aprender con gusto”, afirmó en diálogo con Pilar Hoy Noticias.

Por su gran trayectoria, recibió un reconocimiento por sus 30 años como martillera pública y contó que sintió mucha emoción “sobre todo en estos tiempos que son tantas pálidas, en donde la pandemia dejó a muchos seres queridos atrás la verdad que te mimen con un reconocimiento a la trayectoria es gratificante”

Actualmente, trabaja junto a su hija y comercializan muchos barrios en la zona de Escobar, Tigre, Benavidez, Fincas del Lago, Fincas de Maschwitz y en Pilar también tiene varios barrios. “Yo voy a trabajar a donde me llaman, esa es la realidad, y la verdad es que la gente sigue confiando y eso es muy bueno”, indicó Burgueño a Pilar Hoy Noticias.