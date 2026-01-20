De Pilar al mundo gamer: Lucas Nahuel Núñez, la voz local de los e-sports

Actor, relator y apasionado de los videojuegos, Lucas Nahuel Núñez encontró en los deportes electrónicos una forma de unir su amor por la actuación, la comunicación y la cultura gamer. Desde Pilar, busca representar al distrito en una profesión en pleno crecimiento y abrir camino para nuevas generaciones.

Lucas tiene 27 años y vive en Pilar desde siempre. Nació y creció en el distrito, en el barrio Pilarica, y nunca se fue. Actor de teatro y narrador de deportes electrónicos, su recorrido combina escenarios, cámaras y transmisiones en vivo, con un mismo objetivo: comunicar.

Desde hace cuatro años estudia actuación teatral y participó en distintos proyectos audiovisuales, entre ellos una propaganda del Teatro Colón en 2023 y pequeñas apariciones en series y producciones independientes. Paralelamente, fue construyendo su lugar dentro del mundo de los e-sports, una escena que crece y se profesionaliza año a año.

La pasión por los videojuegos lo acompaña desde la infancia. “Jugaba horas con mi hermano, lo miraba jugar en la computadora juegos clásicos y me quedaba fascinado”, recuerda en diálogo con Pilar Hoy Noticias. Ese vínculo temprano con el universo gamer fue el punto de partida de un camino que hoy lo encuentra narrando torneos y eventos de alto nivel.

Para Lucas, representar a Pilar en una profesión tan nueva es motivo de orgullo. “Durante mucho tiempo decir de dónde sos era un tema tabú, sobre todo por seguridad. Pero a fines de 2025 decidí levantar la bandera de Pilar”, cuenta. En cada transmisión con cámara, muestra el logo del municipio y se presenta como pilarense: “Pilar no es solo countries. Es una ciudad con teatro, cine, cultura, espectáculos. Es una cuna de entretenimiento y quiero que eso se vea”

El trabajo del narrador de deportes electrónicos consiste en relatar en tiempo real lo que ocurre en pantalla durante un partido o torneo. Pero no se trata sólo de describir jugadas: “Yo me veo como un fan privilegiado. Me emociono con lo que pasa y quiero transmitir esa emoción”, explica.

Su rol apunta a enganchar tanto a quienes conocen el juego como a quienes lo ven por primera vez. “Explicar, contextualizar, hacer que cualquiera pueda entender qué está pasando, sin perder intensidad”, dice. A diferencia de los deportes tradicionales, los videojuegos cambian constantemente: actualizaciones, nuevos personajes, armas, mapas y reglas obligan a los narradores a estar siempre informados.

La preparación también es clave. Lucas realiza ejercicios de técnica vocal, calentamiento de cuerdas vocales y entrenamiento corporal. “No es un trabajo sedentario. Hay que moverse, estar activo y preparado”, asegura. La formación teatral, la locución y el trabajo frente a cámara son herramientas fundamentales en su labor.

Entre sus experiencias más destacadas se encuentran la Argentina Game Show y los Juegos Bonaerenses. En la AGS recuerda especialmente el contacto con el público y la posibilidad de narrar al equipo KRÜ Esports, vinculado al Kun Agüero y Lionel Messi. “Fue cansador, pero increíble. Ver a la gente quedarse, escucharla reaccionar, es impagable”.

Sin embargo, los Juegos Bonaerenses ocupan un lugar especial. “Fue inolvidable. Una semana completa de competencia, con un equipo humano increíble. Ver a las familias alentando, gritando cada ronda, te llena de energía”, relata. Allí también surgió una inquietud: Pilar no tuvo representación oficial en e-sports. “Eso me chocó. Ojalá en 2026 Pilar esté presente”.

El torneo que marcó un antes y un después en su carrera fue La Nuvy Community, un proyecto de varios meses donde encontró algo fundamental: el sentido de comunidad. “Me gusta cuando el ambiente es familiar. Llegar, hablar, trabajar y después compartir. Esa unión es lo más valioso de la escena”, afirma con emoción.

Lucas reconoce que el contexto actual es complejo. El cierre de equipos y la falta de inversión afectan a la escena argentina, pero mantiene el optimismo. “Los jóvenes son el futuro y hay muchísimo talento”, afirma, y menciona referentes nacionales e internacionales que demuestran el potencial de la región.

Si bien considera que los e-sports todavía no tienen el reconocimiento pleno de otros deportes, destaca avances importantes, como la creación de los Martín Fierro de los e-sports y el crecimiento de competencias internacionales. “Falta información y capacitación, pero vamos por buen camino”, sostiene.

Su gran objetivo es llegar a Riot Games, la empresa detrás de League of Legends y Valorant, y formar parte de los circuitos oficiales a nivel latinoamericano. “Sueño con narrar un mundial, pero hoy me conformo con seguir creciendo y llegar a los torneos regionales”, dice.

Para los chicos y chicas de Pilar que sueñan con dedicarse a algo poco tradicional, el mensaje es claro: animarse. “Los e-sports no son solo jugar. Hay periodismo, fotografía, producción, psicología, nutrición, gestión, comunicación. Todo lo que existe en la vida cotidiana también existe acá”, remarca. “Hay que tirarse a la pileta, probar, perder el miedo y la vergüenza. Si te apasiona, animate. Pilar tiene talento y puede estar en lo más alto”.

En un mundo donde las profesiones tradicionales conviven con nuevas formas de trabajo y expresión, la experiencia de Lucas deja un mensaje claro: animarse sigue siendo el primer paso. Desde Pilar, su voz en los e-sports abre la puerta para que más jóvenes imaginen futuros posibles en espacios que todavía están creciendo.