Declararon de Interés Municipal la XII Semana del Emprendedor Pilarense 

El Honorable Concejo Deliberante de Pilar aprobó por unanimidad de «Interés Municipal» la XII Semana del Emprendedor Pilarense que tendrá lugar del 17 al 27 de noviembre próximo con actividades abiertas y gratuitas durante toda la semana como resultado de un trabajo colaborativo entre el Estado Municipal, empresas, emprendedores, universidades, cámaras e instituciones. La agenda completa puede visulizarse en www.pilaremprende.com.ar/sep2025 . Conocé más en este link https://linktr.ee/semanadelemprendedor Más info por whatsapp al 11 6742 7635 o escribiendo a contacto@pilaremprende.com.ar

Desde la sanción de la Ordenanza Municipal 504/14 en el año 2014, que instituye la «SEMANA DEL EMPRENDEDOR PILARENSE» la tercera semana hábil del mes de noviembre, en concordancia con lo asumido por países de todo el mundo desde el 2008 que se celebra la Semana del Emprendimiento Global (GEW), cada año los concejales declaran de interés municipal la agenda de actividades. Este año el proyecto fue presentado por la concejal Valeria Domínguez buscando visibilizar, acompañar y fortalecer el trabajo de cientos de emprendedores y emprendedoras del distrito.

El momento del tratamiento del expediente puede verse aquí https://www.instagram.com/p/DRAXtL7EWug/?next=%2F

Durante la sesión del pasado jueves, se destacó la importancia del ecosistema emprendedor local y el valor de quienes, con esfuerzo, creatividad y compromiso, generan oportunidades, empleo y desarrollo desde los barrios del partido.Previo a la aprobación por unanimidad del expediente, en un cuarto intermedio se procedió a entregar reconocimiento a emprendedores locales. Junto al equipo de la Subsecretaría de Economía Popular de la Municipalidad de Pilar se reconoció, entre otros, a representantes de Mujeres en Acción, del CECAM, del Mercado de la Economía Popular, de la Feria de la Plaza 12 de Octubre y Pilar Emprende.Al respecto, la coordinadora de Pilar Emprende, la Lic. María Fernanda Ipata dijo a los presentes: «la aprobación de esta ordenanza es una muestra más de lo que buscamos desde Pilar Emprende, el trabajo colaborativo, cooperar en lugar de competir y apoyar esas causas comunes que valen la pena, más allá del color político. Que se haya votado por unanimidad es muy importante para todos». Además, agregó, «durante esta Semana trabajamos de manera colaborativa, cooperando, aportando nuestro granito de arena para potenciar al ecosistema emprendedor local con oportunidades de capacitación, de networking y acceso a la información y a las herramientas disponibles. Todos los que hacemos algo por el sector nos juntamos en una agenda única y aportamos lo que tenemos para el bien de todos».

“Es un día de celebración, pero sobre todo de reconocimiento. Reconocimiento al esfuerzo, a la creatividad y a la enorme voluntad que cada uno y cada una de ustedes pone todos los días para sacar adelante sus proyectos, para generar trabajo y fortalecer la economía local”, expresaron desde el Concejo Deliberante.

“Ser emprendedor no es fácil: implica soñar, arriesgar, insistir y volver a empezar las veces que sea necesario. Pero también implica compartir, acompañar y construir comunidad. Y eso es lo que hacen, con amor, con compromiso y con una fuerza que se contagia”, agregaron las autoridades.



Desde el Concejo Deliberante de Pilar se subrayó el compromiso de acompañar a quienes “ponen el cuerpo y el alma en cada proyecto, demostrando que con trabajo, organización y solidaridad se puede construir un Pilar más justo y con más oportunidades para todos”.

Agenda 2025

Desde cada link o ingresando en https://linktr.ee/semanadelemprendedor podrás inscribirse a la actividad que deseen asistir.

Lunes 17 – 10 hs. Charla sobre «Monotributo para Emprendedores», Aldana Cooke. Presencial en Centro Municipal de Formación Profesional (San Martin 873. Pilar Centro) Organiza Secretaría de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Pilar

Lunes 17 – 14.30 hs Webinar «Aprendé cómo escalar tu negocio al mundo online» Vía Zoom. Inscribite aquí https://forms.gle/qYKMpiX4FkjNLA9f9 Organiza Tiendanube

Martes 18 – 9 hs Desayuno gratuito «Claves para Competir y crecer». Vía Pilar. SE EMITIRÁN CERTIFICADOS DE ASISTENCIA. Inscribite aquí https://forms.gle/iAUFQrXmDmHxSDJ76 Organiza Cámara de la Mediana y Pequeña Empresa de Pilar. Más info https://linktr.ee/cpymepilar

Martes 18 – de 10 a 19 hs Mercado de la Economía Popular en el Paseo Toro de Presidente Derqui. Organiza Subsecretaría de Economía Popular de la Municipalidad de Pilar. Más info y contacto https://www.instagram.com/economiapopularpilar/

Martes 18 – 19 hs Webinar: Las 3 Palancas del Éxito en Proyectos: Comunicación, Planificación y Confianza. El webinar tiene un Valor Simbólico de $6000 (¡con impacto social colaborando con la Red de Costureras Solidarias de Pilar!) Inscripción aquí https://forms.gle/RLaXvDSg8zG4CBrdA Organiza Elizabeth Farías Consultoría Laboral. Más info elizabethfarias.consultoria@gmail.com

Miércoles 19 – 10 hs Ronda de Networking y Expo de Empresas y Emprendedores en la UTN del Parque Industrial de Pilar. Coordina esta actividad Pilar Emprende con el apoyo de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Cámara Empresaria del Parque Industrial (CEPIP), la Cámara de la Mediana y Pequeña Empresa de Pilar, la Cámara de Comercio de Pilar (SCIPA), la Secretaría de Desarrollo Económico y la Subsecretaría de Economía Popular de la Municipalidad de Pilar; con el acompañamiento de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la Asociación de Emprendedores de la Argentina (ASEA). Asistí como visitante.

Miércoles 19 – de 19 a 20 hs Emprendedores en «Un espacio donde la palabra Transforma« con la Marca Personal ❤ MK y el equipo de producción idearon una hora para que los emprendedores cuenten su historia por Views Streaming. Organiza Marianela Koprivsek conductora del programa «Un espacio donde la palabra Transforma» por Views Streaming.

Jueves 20 – 11 hs. Webinar «Inteligencia Artificial«. INSCRIBITE AQUÍ https://forms.gle/umZraQGaapRAuE2y5 Organiza Universidad Siglo 21 CAU Pilar y TOM

Jueves 20 – 16 hs Charla virtual «Cómo calcular costos sin volverte loco». Inscribite aquí https://forms.gle/ufSkMqGKgqh45MNs7 Organiza Patricia Cecchini.

Viernes 21 – 11 hs «Taller Virtual Práctico para potenciar la comunicación emprendedora». Inscripción gratuita aquí https://forms.gle/hcsvGnKVKqPgSZo88 Organiza Lucía Ilari de Educatoria

Sábado 22 – 11 hs Charla gratuita «El secreto de amarte empieza hoy». Inscribite aquí https://forms.gle/APwz2LUFZTqV1hju9 Organiza Daniela Caballero de Alma Bienestar Holístico. Más info y contacto https://www.instagram.com/almabienestarholistico/

Miércoles 27 – 18 hs. Webinar «El poder del Networking y la automatización del dato. Tecnología que crea oportunidades de negocio». Organiza Universidad Siglo 21 CAU Pilar y TOM

La agenda es coordinada por Pilar Emprende @pilaremprendeok

Todos los detalles en www.pilaremprende.com.ar/sep2025

Las actividades son abiertas y gratuitas, quienes deseen colaborar, podrán hacerlo con la Red de Costureras Solidarias de Pilar para continuar capacitando a emprendedores textiles. Podrán realizar una transferencia a voluntad al alias pilaremprende Conocé más de la labor de la Red en https://linktr.ee/costureraspilar

Invitan a sumarse al Grupo en Whatsapp para no perderse de nada https://chat.whatsapp.com/L6nOhu4HYjD0tZD20JVO43

Ya se sumaron, entre otros, la Cámara de la Mediana y Pequeña Empresa de Pilar, la Cámara Empresaria del Parque Industrial (CEPIP), la Cámara de Comercio de Pilar (SCIPA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Asociación de Emprendedores de la Argentina (ASEA), la Universidad Siglo 21, la Universidad Austral, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Universidad Escuela Argentina de Negocios (UEAN), Tiendanube, la Cámara Argentina de Formación Profesional y Capacitación Laboral, la Organización Internacional para la Educación Permanente, la Academia Identidad Argentina, la Secretaría de Desarrollo Económico y la Subsecretaría de Economía Popular de la Municipalidad de Pilar, el Centro de Formación Profesional N° 405 de Del Viso, el Centro de Formación Integral «Rosa Voet», el CECAM (Centro de Educación y Capacitación de la Mujer), la Escuela Especial 504 de Del Viso, el Colegio Chesterton.

Acerca de la Semana del Emprendedor Pilarense

Cabe recordar que en 2014 por iniciativa de la entidad local PILAR EMPRENDE se aprobó la Ordenanza Municipal 504/14 que instituye la «SEMANA DEL EMPRENDEDOR PILARENSE» la tercera semana hábil del mes de noviembre, en concordancia con lo asumido por países de todo el mundo desde el 2008 que se celebra la Semana del Emprendimiento Global (GEW), la celebración más grande del mundo de los innovadores y creadores de empleo que lanzan nuevas empresas que dan vida a las ideas, impulsan el crecimiento económico y amplían el bienestar humano. Durante una semana cada noviembre, GEW inspira a personas de todo el mundo a través de actividades locales, nacionales y globales diseñadas para ayudarles a dar el siguiente paso en su viaje empresarial.

Los Temas clave para 2025 tendrán un enfoque en las siguientes categorías:

Inteligencia Artificial (AI) y Automatización: explora cómo la Inteligencia Artificial y la automatización están transformando negocios y startups.

Redes Sociales e Influencers: monetización, construcción de marca personal y estrategias en redes sociales.

Gaming y Entretenimiento Digital: crea, conecta y monetiza en el mundo de los videojuegos, el streaming y los esports.

Fintech y Aseguradoras: conocé lo último en pagos digitales, banca inteligente y tecnología para seguros.

Educación (EdTech): descubre cómo la tecnología está revolucionando la educación con nuevas metodologías y plataformas.

Marketplaces y E-commerce: estrategias prácticas para escalar negocios locales a través del comercio electrónico y plataformas digitales.

Regulaciones y Gobierno: aprende sobre leyes, normativas fiscales y el marco ideal para formalizar y expandir tu startup

Computación Cuántica y Big Data: tendencias en seguridad digital, análisis de datos y tecnología de vanguardia.

«Durante estos días se busca trabajar colaborativamente con el objetivo de conectar a los emprendedores con posibles colaboradores, socios, mentores e incluso inversores o acercarles posibilidades de financiamiento, presentándoles nuevas oportunidades de crecimiento», anticipa la Lic. María Fernanda Ipata, coordinadora de Pilar Emprende.

Del 17 al 24 de noviembre, el mundo celebrará la Semana Global del Emprendimiento (GEW), un evento que se realiza de manera simultánea en más de 200 países, 10 millones de personas participan de más de 40.000 eventos.

Un año más Pilar se suma con la SEMANA DEL EMPRENDEDOR PILARENSE.

Se trata de un movimiento global que involucra a emprendedores, inversores, responsables de políticas, investigadores, organizaciones de apoyo y otros que colaboran para promover el crecimiento económico y la innovación en más de 200 países de todo el mundo.

Pilar Emprende es miembro de este movimiento https://www.genglobal.org/org/pilar-emprende

Además, convocan a la comunidad toda a que sumen una actividad de interés para emprendedores. La misma deberá realizarse del 17 al 24 de noviembre de manera presencial o virtual y formará parte de la agenda general que puede verse en https://pilaremprende.com.ar/sep2025/ Los interesados podrán sumar su actividad aquí https://forms.gle/UojPoW43SniK9Xhz8

Por otro lado, los organizadores crearon un grupo de difusión en Whatsapp para que los emprendedores no se pierdan de nada. Pueden sumarse aquí https://chat.whatsapp.com/L6nOhu4HYjD0tZD20JVO43 o escribir al +54 9 11 6742 7635