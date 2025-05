Del rescate al hogar: Mascotas Pilar del Este 

En la previa del 29 de abril, Día del Animal, desde Pilar Hoy Noticias elegimos contar una historia que merece ser conocida. Una historia que, como muchas buenas causas, nació del amor, la empatía y un sueño.

Hace tres años, Ana y Ale comenzaron con una misión clara: ayudar a los animales abandonados que no tienen hogar. Así nació Mascotas Pilar del Este, una organización que rescata perros en situación de calle, los atiende veterinariamente, los castra y, con el apoyo de hogares de tránsito, les busca un nuevo comienzo.

“No todos los perros encuentran rápido una familia”, le cuenta Alejandra a Pilar Hoy Noticias. “Los más pequeños suelen ser los más elegidos, pero todos merecen el mismo amor. Por eso los acompañamos hasta que llega la persona indicada.”

Esa persona indicada no se elige al azar. Cada adoptante debe completar un formulario de pre adopción, donde se indaga sobre la rutina, el espacio disponible, la dinámica familiar y el compromiso real. No es una exigencia: es la forma que encontraron para entender qué necesita cada animal y qué puede ofrecer cada familia. Así, el encuentro entre ambos no es casual: es el resultado de un cuidado profundo.

“No somos un refugio”, aclaran. “Somos un grupo de personas que rescata animales y se ocupa de todo lo necesario para que lleguen bien a su nuevo hogar.”

Cada animal de tránsito se entrega con correa, alimento, desparasitado, castrado y con chequeo veterinario. La familia que lo recibe no tiene que hacerse cargo de nada. El compromiso de la ONG es total.

Pero ese compromiso no se sostiene solo. Desde Mascotas Pilar del Este aclaran que hay muchas formas de colaborar, y que todas son valiosas:

– Difundir su misión y redes sociales

– Ofrecer traslados o donar alimento (inclusive las bolsas vacías de Old Prince, que pueden canjear por alimento nuevo)

– Ser casa de tránsito o pasear a los perritos en tránsito

– Donar libros o comprarlos en @libros.usados.del.este

Este último proyecto nació también del ingenio de Ana y Ale. “Teníamos libros en casa, se nos ocurrió venderlos para juntar fondos… y funcionó. Hoy sumamos stickers de perros y gatos también.”

Con lo recaudado, cubren gastos de alimento, atención médica y otras necesidades básicas de los animales rescatados.

También participan cada mes en ferias organizadas por el gobierno local, donde además de buscar adoptantes, comparten su mensaje y visibilizan su trabajo.

Alejandra le confiesa a Pilar Hoy que, a pesar del esfuerzo constante, “a veces sentimos que no alcanza, que es poco lo que hacemos frente a tanto abandono.” Pero lo cierto es que gracias a ellas, decenas de animales encontraron un nuevo hogar, y cientos más tienen la oportunidad de hacerlo.

Mascotas Pilar del Este sigue sumando voluntades. Y vos podés ser parte.

📱 Instagram: @mascotas.pilar.del.este