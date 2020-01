Denuncian derrame de residuos tóxicos sobre la vereda de ruta 25 y Savio

Adrián, un vecino de la zona, se contactó con Pilar Hoy Noticias para denunciar el derrame de residuos tóxicos provenientes de los talleres de la Municipalidad ubicados en ruta 25 y la calle Savio. Mirá el video

«He llamado a Medio Ambiente y nunca me dieron soluciones. Ese caño no se si va a la cloaca o a algún desagüe de la nueva ruta 25. Pero cuando llueve, se desborda, no da a basto, y no se puede caminar por la vereda porque te ensuciás todo», dijo en declaraciones a este medio.

«Si van a un taller particular y las cosas no están en condiciones las clausuran al toque, pero aquí tiran a la calle y nadie hace nada», esperando que las nuevas autoridades tomen cartas en el asunto ya que las anteriores desoyeron su reclamo.

Según el vecino, se trataría del derrame de aceite quemado y fluidos tóxicos que cuando desborda por la lluvia, impide caminar por las veredas.