CORREO DE LECTORES: Descargo a CARREFOUR PILAR

Soy Millaquen Adducci, 30 años y con un embarazo de hermosas 14 semanas, el día VIERNES 10 de ABRIL 2020, 20:00hs, después de 23 largos días de cuarentena súper estricta, decidí salír de mi casa por primera vez hacia SUPERMECADO CARREFOUR PILAR DE RUTA8 y GRAL GUIDO. Tome la decisión consensuada por gran parte de mi familia debido a que debía comprar ciertos productos y abonar con mi tarjeta de débito (entiéndase que todos estos días mi flia está pagando todo mi consumo).

Al llegar a la caja una mujer MUY ordinaria y pedante me indica pasar por caja 13, le respondo que por favor me indique otra caja ya que la cajera de la 13 no llevaba puesta NINGUNA MEDIDA DE PREVENCIÓN COVID19 nada nada de nada (a todo esto yo con barbijo, anteojos y guantes) ella de muy mala manera me dice q si yo me estoy cuidando es suficiente y que a ellas NADIE las obligaba a usar barbijo tapa boca ni nada, yo le indico que desde la OMS y desde el Gobierno Nacional Argentino se decretó OBLIGATORIO el uso mínimo de tapa bocas….que me responde la ingrata ? Que si yo vengo A COMPRAR COSAS AL P E D O no venga a molestar, que si yo no me cuido ellas no tienen porque cuidarme. QUE BONITOOOOOOO señorita ! . En ese momento vienen DOS HOMBRES DE PROSEGUR y me dicen que me tengo q retirar, en conjunto a las órdenes de un ‘Señor’ encargado que ordenaba al cajero no cobrarme y devolver la mercadería. SI! BIENVENIDOS AL REINO DEL REVEZ, obvio la historia sigue pero fue.

El punto es que INDIGNA la impunidad de unos pocos arruinando la salud de los demás, CAGANDOSE en el esfuerzo que hacemos muchos por combatir esta pandemia, mi mamá Obstetra se expone cada semana en la maternidad tapada con barbijos, máscara hecha por mi hermano guantes anteojos etc para prevenirse y cuidar a las pacientes pero una cajera del súper puede estar respirandole a la mercadería de miles a diario con completa impunidad mientras los encargados de cuidarnos en este caso PROSEGUR invita a retirarse a quienes si cumplimos la medidas de prevención .

LAMENTABLE.

Estoy muy enojada y más aún llena de impotencia.

Saludos.



Millaquen Adducci.