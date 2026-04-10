Desde el Concejo Deliberante de Pilar piden el mantenimiento de la ruta 8 Autopista Pilar – Pergamino

Durante la sesión de ayer, jueves 9 de abril, el Concejo Deliberante de Pilar aprobó un proyecto de comunicación donde le requiere a la empresa privada Corredores Viales concesionaria de la Autopista Pilar – Pergamino obras de mejora y mantenimiento en la traza, banquinas e iluminación de la ruta 8.

El autor del proyecto, el concejal Iván Giordano, expresó “estamos muy preocupados sobre la situación de la Autopista Pilar- Pergamino más precisamente el tramo entre “el panchito” hasta la ruta provincial 6, trayecto que se encuentra dentro de nuestro distrito”

Durante el debate legislativo concejales de la Liberta Avanza coincidieron en el reclamo pero también solicitaron ayuda del municipio para las calles con más caudal de vehículos.

Asimismo, Giordano reclamó “esta autopista la utilizan vecinos y vecinas para concurrir a sus trabajos; llevar sus hijos al colegio, como también es utilizada como principal acceso al Parque Industrial de Pilar, desde diciembre de 2023 no hay tareas de mantenimiento sobre la traza vial, no arreglan la iluminación ni tampoco mantienen las banquinas”

Para finalizar su alusión ante el resto de los concejales remató: “Y no pueden decir que no hay plata porque es MENTIRA!!! El valor del peaje Larena aumentó desde diciembre de 2023 en un 500% pasó de 300 pesos a 1500 pesos”