Desde Pilar emitieron un informe sobre las consecuencias psicológicas de las inundaciones en Bahía Blanca

Como en cada caso en el que se produce de repente un hecho inesperado que altera la vida de las personas, aparecen inmediatamente o a corto plazo consecuencias psicológicas que hay que atender para que no se conviertan en padecimientos crónicos. Las inundaciones que sufrieron los vecinos de Bahía Blanca sometieron a muchas personas a la pérdida de familiares, vecinos, sus pertenencias personales e incluso su vivienda y todo lo que poseían. En el Centro de Estudios Especializado en Trastornos de Ansiedad (CEETA) ofrece un informe al respecto para detectar las anomalías y los casos en los que hay que consultar a un especialista. Más info en www.ceeta.org.

El principal trastorno de ansiedad que se da ante una situación de catástrofe como las inundaciones es el estrés postraumático y también se está viendo bastante el trastorno por ansiedad generalizada.

La Lic. Gabriela Martínez Castro, directora del CEETA (Matrícula Nacional 18627) explica que «se trata de un trastorno cuya característica esencial en sufrir preocupaciones acerca de la vida cotidiana o preocupaciones más importantes, quiere la persona poder controlar esas preocupaciones no logra controlarlas y lamentablemente empiezan desde ahí síntomas físicos como taquicardia, sudoración, temblores, mareos, sensación de estar caminando por las nubes, baja la atención, la concentración, la memoria, problemas con el sueño, problemas gastrointestinales, irritabilidad, dificultad para para poder esperar, problemas digestivos hasta poder inclusive desarrollar un ataque de pánico».

Las consecuencias de los bahiensese pueden ser inmediatas y también darse a corto plazo.

«En realidad las consecuencias psíquicas de los bahienses que sufrieron las inundaciones pueden ser absolutamente inmediatas, es decir pueden desarrollar un estrés postraumático en el mismo momento en que se produjeron los hechos. Esto significa un corte con la realidad, un revivir los acontecimientos que pasaron tal y como se dieron, como si los estuviesen reviviendo con los cinco sentidos tal como lo vivieron en su momento. Aparece el embotamiento afectivo, una suerte de anestesia afectiva, no sienten nada acerca de nada, tienen como una especie de planitud afectiva, nada les importa, no sienten nada acerca de nada. Aparece también la ira, aparece el horror, y mucha mucha ansiedad. Aparece el espanto a la muerte, la dificultad para poder sociabilizar por supuesto», agrega la especialista en trastornos de ansiedad.

«También puede ser que no recuerden nada del trauma, que no quieran acercarse a ningún objeto o situación que recuerde el trauma. Esto merece rápidamente atención psicológica como la terapia cognitiva conductual de tercera generación que es la más novedosa a partir de las neurociencias No como la terapia cognitivo conducto de segunda generación que es la que conocen todos», asegura Martínez Castro.

Es importante consultar a tiempo. «Si al mes de aparecido el hecho traumático la persona no puede remitir todos estos síntomas, debe consultar rápidamente a un especialista en la materia También puede aparecer un trastorno por ansiedad generalizada quizás un poquito después de haber sucedido el hecho traumático. al mes aproximadamente porque en ese momento la persona está luchando por su vida, por sus bienes, por la vida de su familia y el bienestar de sus seres queridos. Y una vez que todo pasa, la persona de pronto empieza a sentirse nervioso, con dificultad de esperar con una sensación muy negativa acerca del futuro, con mucha preocupación acerca de sus familiares, sus seres queridos, acerca de enfermedades en el futuro más allá de que esto sea real o no, estas preocupaciones aparecen y es importante detectar si necesitan ayuda».

Si al mes aparece un trastorno por estrés postraumático por supuesto tienen que consultar rápidamente para que no se cronifique, y si luego de pasado el episodio traumático las personas comienzan con este estado de nerviosismo, irritabilidad, problemas gastrointestinales y hasta inclusive ataques de pánico, deben consultar a un especialistas de manera inmediata ya que todo esto afecta directamente la calidad de vida de quien lo padece tanto para poder sociabilizar como para poder trabajar, estudiar y llevar una vida normal.

Es importante destacar que estos hechos, no sólo traen aparejado secuelas económicas y físicas para las víctimas, sino también graves trastornos psicológicos a raíz de la experiencia traumática

“Luego de una tragedia de estas características, las personas quedan shockeadas, desorientadas en tiempo y espacio. Por eso hay que comenzar a orientarlas progresivamente y sensibilizarlas de a poco”, sostiene la lic. Gabriela Martínez Castro.

“Es normal que una persona -sin que vaya a desarrollar ninguna enfermedad posterior-, que no quiera recordar nada, que no quiera hablar del tema. Esto es normal durante un mes, si acabado ese plazo la persona sigue mal, con pesadillas, con situaciones de horror, con sensación de indiferencia emocional, de anestesia afectiva, situaciones de ira, depresión y con un fenómeno muy común que es la reviviscencia, hay que consultar a un médico inmediatamente y abordar el problema con un tratamiento específico”, recomienda la experta Martínez Castro.

La especialista continúa diciendo que “esto último, la reviviscencia, consiste en revivir la situación traumática con los cinco sentidos, tal como si estuviese ocurriendo nuevamente, con las conductas que desarrolló durante la situación traumática. No es un mero recordar, sino un re-experimentar, conductas que desde el observador son inapropiadas para la situación en la que se encuentra”.

“Esta reviviscencia se puede dar cuando se está bañando, o se está desayunando. Son segundos de revivir el hecho. Cuando estas situaciones se dan, hay que consultar inmediatamente a un especialista. La persona hace un corte de conciencia con la realidad, y revive la situación que colocó en riesgo su vida, su psiquis, o ha sido testigo de ella, tal como sucede a los veteranos de guerra o víctimas de catástrofes naturales, como terremotos, etc”, dice la psicóloga.

“Esta situación también se da en la persona que es testigo de un acontecimiento donde se producen muertes, heridos, o existen amenazas para la vida de otras personas”, explica la Psicóloga especialista en trastornos de ansiedad.

También se da frecuentemente la culpa del sobreviviente, mucha ira por no poder evitar la muerte de un amigo, de un ser cercano. “Insisto, si esto sobrepasa el mes cronológico hay que consultar a un profesional, porque el cuadro avanza hasta incapacitar la vida de las personas”, dice la especialista.

“Luego de un tratamiento, la persona debería llevar una vida totalmente normal y con el paso del tiempo este dolor se iría mitigando hasta convertirse en un recuerdo, desagradable, pero que no le impide llevar una vida normal”, finaliza.

El Tratamiento

“Las alteraciones pueden aparecer inmediatamente o al mes del episodio traumático, y hasta demorar 6 meses en su aparición. El tratamiento más adecuado puede ser una terapia cognitivo-conductual, por la brevedad y la rapidez en cuanto a la recuperación”, recomienda Martínez Castro

Por último, es necesario tener en cuenta la intensidad, duración y proximidad a la exposición del acontecimiento traumático, que constituyen los factores más importantes que determinan la probabilidad de padecer dicho trastorno.

La directora de CEETA asegura que “todos estos trastornos se recuperan con un tratamiento específico de terapia cognitivo-conductual (TCC) y la posible aplicación de medicación, en caso de ser necesario”.

