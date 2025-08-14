Día de la Niñez en Sheraton Pilar

Este Día de la Niñez, Sheraton Pilar Hotel & Convention Center invita a compartir un domingo especial con propuestas gastronómicas, y un espectáculo de magia para grandes y chicos. El domingo 17 de agosto a las 13 h, el hotel propone celebrar con un almuerzo buffet en sus restaurantes Las Vasijas con vista a los jardines y pensados para disfrutar en un entorno natural, a solo 40 minutos de la ciudad.

Luego del almuerzo, el festejo continúa en otro salón del hotel con un show de magia

diseñado especialmente para sorprender a grandes y chicos.

Esta propuesta incluye un menú diseñado especialmente para esta ocasión, con una

extensa variedad de entradas, platos principales, postres y mesa dulce temática,

acompañada por bebidas sin alcohol, vino Trumpeter Reserve y café libre para los

mayores.. Las vistas, con acceso a los jardines del hotel y estacionamiento incluido.

Como broche final, niños y adultos se sorprenderán de un show único de magia e

ilusionismo, a cargo de @dufoureventos.shows, quienes presentarán en esta ocasión un

espectáculo renovado, con la participación de un mago, una bruja y sus discípulos, para

que cada niño se lleve un recuerdo inolvidable. “Combinamos gastronomía, naturaleza y

entretenimiento para que este Día de la Niñez sea realmente especial para las familias”,

afirman desde Sheraton Pilar.

Tarifas:

● Adultos: desde $85.000

● Menores (de 4 a 12 años): desde $43.000

● Formas de pago: 3 cuotas sin interés con Visa, Mastercard y Diners (tarjetas

bancarizadas).

● Sistema prepago. No reembolsable.

Reservas: WhatsApp +54 9 11 3135-3019

Sheraton Pilar Hotel & Convention Center continúa posicionándose como el punto de

encuentro ideal para quienes buscan celebrar fechas especiales con propuestas pensadas

al detalle, donde cada experiencia invita a vivir momentos únicos, rodeados de naturaleza

y confort.

Acerca de Sheraton Pilar Hotel & Convention Center

Sheraton Pilar Hotel & Convention Center se encuentra estratégicamente ubicado a solo 40 minutos de la Ciudad de Buenos Aires, en el corazón de Pilar y rodeado de amplios espacios verdes y de importantes centros comerciales, empresariales y recreativos. Este hotel de 3 pisos ofrece 140 lujosas habitaciones distribuidas en 4 categorías, que se destacan por la amplitud de sus espacios y su estilo elegante y acogedor.

Además, se distingue por sus propuestas gastronómicas exclusivas, que combinan la alta cocina con un ambiente sofisticado, ideal tanto para una cena íntima como para reuniones sociales o corporativas.

Dirección: Panamericana Ramal Pilar Km 49.5, Pilar, Provincia de Buenos Aires

Teléfono: 02304 38 5000

Instagram: @sheratonpilar