Día de los Enamorados en Sheraton Pilar

El sábado 14 de febrero, desde las 21 horas y hasta las 3 de la madrugada, el Salón Los Girasoles será el escenario de un show íntimo protagonizado por Florencia Otero y Germán Tripel, quienes presentarán un recorrido musical especialmente diseñado para la ocasión, con un repertorio sensible y cercano, de covers nacionales e internacionales, que acompañará el clima romántico de la noche. Unidos tanto en la vida personal como en lo

artístico, se trata de una de las parejas más reconocidas del espectáculo argentino, con

una destacada trayectoria en teatro musical, televisión y proyectos culturales, y una

impronta escénica que combina calidez, talento y conexión con el público.

Durante el evento, el ambiente musical continuará con la presencia de DJ en vivo,

acompañando la velada hasta el cierre. El estacionamiento estará incluido sin cargo y se

ofrecerán mesas por pareja, mesas para cuatro personas o mesas compartidas de hasta

diez comensales, según preferencia y disponibilidad.

Una experiencia gastronómica diseñada para celebrar el amor

Para la velada de San Valentín, Sheraton Pilar propone un menú de 4 pasos especialmente creado para la ocasión, donde la sofisticación de los sabores y la presentación cuidada acompañan una noche pensada para compartir.

El recorrido comienza con un amuse bouche de cremoso capresse, y continúa con una

entrada de soufflé de hongos, acompañado por un untuoso de zanahoria, cabutia y

jengibre, crocante de multicereal, prosciutto de 12 meses y delicados rulos.

Como plato principal, los comensales podrán elegir entre dos opciones: ojo de bife

braseado, con salsa de vino y notas de crema, domo de papa con centro de Atuel, tomates

asados y hortalizas; y risotto cremoso parmesano, con corona de queso, corazón de

cherrys asados y praliné de almendras. El cierre dulce llega con un postre de texturas de

dulce de leche, crocante de chocolate y trufa Dubái.

La propuesta contempla además opciones vegetariana y vegana, respetando el mismo

espíritu del menú principal, y un menú sin TACC especialmente adaptado, garantizando

una experiencia inclusiva para todos los invitados. Además se podrán disfrutar de vinos y

espumantes Rutini en modalidad libre durante toda la noche, bebidas sin alcohol y café.

Hospedaje y velada: la combinación perfecta de descanso y

celebración

Las entradas para la velada tienen un valor desde $170.000 + IVA por persona, con

opciones de financiación que incluyen 3 o 6 cuotas sin interés, descuentos por

transferencia y beneficios con pagos a través de QR de Mercado Pago.

También se encuentra disponible un paquete especial que combina hospedaje y velada,

pensado para quienes deseen extender la experiencia de San Valentín. Si bien el fin de

semana corresponde a un fin de semana largo y el hotel suele requerir un mínimo de dos

noches, se habilitará un cupo limitado de habitaciones por una sola noche,

exclusivamente para el sábado 14 de febrero, destinado a los asistentes a la velada que

contraten los sectores rojo o negro. Los valores van desde $790.000 + IVA, e incluye

habitación Clásica vista frente para dos personas y una mesa para dos personas en sector

bordó durante el evento. Cupos limitados y sujetos a disponibilidad.

Con esta propuesta, Sheraton Pilar reafirma su posicionamiento como referente en la

organización de experiencias gastronómicas y culturales de alto nivel, ofreciendo una

celebración especial para quienes buscan una forma distinta y memorable de vivir San

Valentín.

Reservas y consultas

Para confirmar disponibilidad o coordinar detalles, se recomienda contactar al hotel vía:

Tienda: https://www.sheraton-pilar.com.ar/productos/sanvalentin/

WhatsApp: +54 9 11 3135-3034

Mail: eventosespeciales@pilar.sheraton.com.ar

Teléfono: 02304 38 5000