Día de los Enamorados en Sheraton Pilar

El sábado 14 de febrero, desde las 21 horas y hasta las 3 de la madrugada, el Salón Los Girasoles será el escenario de un show íntimo protagonizado por Florencia Otero y Germán Tripel, quienes presentarán un recorrido musical especialmente diseñado para la ocasión, con un repertorio sensible y cercano, de covers nacionales e internacionales, que acompañará el clima romántico de la noche. Unidos tanto en la vida personal como en lo
artístico, se trata de una de las parejas más reconocidas del espectáculo argentino, con
una destacada trayectoria en teatro musical, televisión y proyectos culturales, y una
impronta escénica que combina calidez, talento y conexión con el público.
Durante el evento, el ambiente musical continuará con la presencia de DJ en vivo,
acompañando la velada hasta el cierre. El estacionamiento estará incluido sin cargo y se
ofrecerán mesas por pareja, mesas para cuatro personas o mesas compartidas de hasta
diez comensales, según preferencia y disponibilidad.
Una experiencia gastronómica diseñada para celebrar el amor
Para la velada de San Valentín, Sheraton Pilar propone un menú de 4 pasos especialmente creado para la ocasión, donde la sofisticación de los sabores y la presentación cuidada acompañan una noche pensada para compartir.
El recorrido comienza con un amuse bouche de cremoso capresse, y continúa con una
entrada de soufflé de hongos, acompañado por un untuoso de zanahoria, cabutia y
jengibre, crocante de multicereal, prosciutto de 12 meses y delicados rulos.
Como plato principal, los comensales podrán elegir entre dos opciones: ojo de bife
braseado, con salsa de vino y notas de crema, domo de papa con centro de Atuel, tomates
asados y hortalizas; y risotto cremoso parmesano, con corona de queso, corazón de
cherrys asados y praliné de almendras. El cierre dulce llega con un postre de texturas de
dulce de leche, crocante de chocolate y trufa Dubái.
La propuesta contempla además opciones vegetariana y vegana, respetando el mismo
espíritu del menú principal, y un menú sin TACC especialmente adaptado, garantizando
una experiencia inclusiva para todos los invitados. Además se podrán disfrutar de vinos y
espumantes Rutini en modalidad libre durante toda la noche, bebidas sin alcohol y café.
Hospedaje y velada: la combinación perfecta de descanso y
celebración
Las entradas para la velada tienen un valor desde $170.000 + IVA por persona, con
opciones de financiación que incluyen 3 o 6 cuotas sin interés, descuentos por
transferencia y beneficios con pagos a través de QR de Mercado Pago.
También se encuentra disponible un paquete especial que combina hospedaje y velada,
pensado para quienes deseen extender la experiencia de San Valentín. Si bien el fin de
semana corresponde a un fin de semana largo y el hotel suele requerir un mínimo de dos
noches, se habilitará un cupo limitado de habitaciones por una sola noche,
exclusivamente para el sábado 14 de febrero, destinado a los asistentes a la velada que
contraten los sectores rojo o negro. Los valores van desde $790.000 + IVA, e incluye
habitación Clásica vista frente para dos personas y una mesa para dos personas en sector
bordó durante el evento. Cupos limitados y sujetos a disponibilidad.
Con esta propuesta, Sheraton Pilar reafirma su posicionamiento como referente en la
organización de experiencias gastronómicas y culturales de alto nivel, ofreciendo una
celebración especial para quienes buscan una forma distinta y memorable de vivir San
Valentín.
Reservas y consultas
Para confirmar disponibilidad o coordinar detalles, se recomienda contactar al hotel vía:
Tienda: https://www.sheraton-pilar.com.ar/productos/sanvalentin/
WhatsApp: +54 9 11 3135-3034
Mail: eventosespeciales@pilar.sheraton.com.ar
Teléfono: 02304 38 5000