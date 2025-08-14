Día del Niño a toda velocidad en Autódromo Virtual Pilar

El Autódromo Virtual Pilar celebrará el Día del Niño este domingo 17 de agosto con una jornada especial para disfrutar de la adrenalina de las carreras. Con simuladores de última generación, habrá promociones exclusivas: 4×3 y 8×6, válidas tanto en el local como en el cine de Pilar.

La propuesta invita a chicos y familias a vivir la experiencia de manejar en circuitos virtuales, con realismo y diversión asegurada. El evento promete ser una de las actividades destacadas en la agenda de entretenimiento del fin de semana.

Dirección: Golf Club Golfers 2951, B1664 Manuel Alberti, Provincia de Buenos Aires.