Diario Resumen lanzó su nueva página web 

Desde el mes de abril, el Diario Resumen se enfocó en trabajar sobre su nueva página web, hoy el sitio se encuentra totalmente renovado, con gestor de contenidos CMS propio y una navegación más rápida y ágil. Podés visitar el nuevo sitio en www.diarioresumen.com.ar

En marzo del 2020, el sitio web de Diario Resumen comenzó a tener problemas con el hosting debido a un pico de demanda y tuvieron que salir de urgencia con un nuevo sitio. “Con el tiempo nos dimos cuenta que no era lo que iba, no nos convencía y por eso lanzamos este rediseño, no solo de diseño de imagen sino también de todo lo que no se ve en un sitio”, afirmó Matías Zamarripa, director de Resumen, en diálogo con Pilar Hoy Noticias.

La idea de renovar la página no solo surge para solucionar los problemas técnicos en el sitio, sino también, “para darle más velocidad de navegación a la web en sí y mejorar el posicionamiento, tener un orden de las noticias, darle actualidad y mejorar la navegación mobile”, indicó Zamarripa a Pilar Hoy Noticias.

Las diferencias más significativas entre la antigua página y la nueva son el reordenamiento de las noticias por bloques, una imagen actualizada, sección de noticias más populares y noticias destacadas. Además, el sitio cuenta con las últimas recomendaciones de SEO: “El posicionamiento lo lográs a través de un código destacado, y el trabajo propio esta apuntado a lograr agilidad en la navegación que eso te favorece en el posicionamiento SEO, en las consideraciones de los algoritmos de Google”, afirmó el Director de Resumen en diálogo con Pilar Hoy Noticias.

Con su nueva página web, el Diario Resumen cuenta con proyectos a futuro: “Hay que ajustar algunos detalles de la página nueva, tenemos ganas de incorporarle algunas funcionalidades más y también estamos pensando en el desarrollo de un nuevo producto digital”, indicó Zamarripa a Pilar Hoy Noticias.