Directivos de Salud del distrito se reunieron en el HCP

El intendente Federico Achával se reunió con el equipo de conducción del sistema de salud pública del distrito que se llevó adelante en el Hospital Central de Pilar. Además, allí se llevó adelante una capacitación que forma parte de la formación constante de los profesionales de la salud, uno de los ejes centrales para seguir fortaleciendo el sistema sanitario de Pilar.

Durante la jornada, el jefe comunal destacó: “Compartir encuentros como este, con los directores de hospitales y responsables de nuestro sistema de salud, nos permite seguir articulando y trabajando todos los días para que cada pilarense reciba la atención que merece».

En el encuentro, también estuvieron presentes el secretario de Salud, Hernán Galimberti, y la subsecretaria del área, Rosario Beláustegui.

“En Pilar seguimos fortaleciendo el sistema de salud con infraestructura, tecnología y profesionales para cuidar a cada vecino”, cerró Achával.