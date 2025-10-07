Don Giovanni Ristorante renueva su carta en Sheraton Pilar

En el corazón de Sheraton Pilar Hotel & Convention Center, Don Giovanni Ristorante se presenta como un espacio donde la alta gastronomía se transforma en arte. Con más de 20 años de trayectoria, su propuesta se inspira en la riqueza de la cocina mediterránea y

la reinterpreta con una impronta de autor, donde cada plato es una pieza única.

En un entorno elegante y sofisticado dentro de Sheraton Pilar, Don Giovanni conjuga gastronomía, ambientación y servicio personalizado. La atmósfera cálida e íntima lo convierte en un escenario ideal para cenas románticas, celebraciones especiales o encuentros de amigos.

Cada viernes y sábado por la noche, Don Giovanni invita a vivir una experiencia gastronómica de autor, con la posibilidad de elegir un menú de tres pasos especialmente diseñado para recorrer sabores de principio a fin, o bien disfrutar de la propuesta a la carta. Las entradas frescas, los principales que combinan creatividad y precisión técnica, y los postres de autor sorprenden tanto por su sabor como por su presentación.

Creatividad, frescura y arte en cada plato.

La propuesta gastronómica de Don Giovanni, diseñada por el chef Diego Romero, invita a recorrerun menú donde la creatividad y los productos de estación se fusionan en experiencias únicas.

Desde entradas frías que sorprenden con combinaciones como bagels de carbón activado con salmón curado o rolls de langostinos en panko, hasta opciones calientes como malfatti caseros de espinaca y queso Atuel o arancini rellenos de langostinos, cada plato es un homenaje al detalle y al sabor.

Los risottos y pastas ocupan un lugar especial, con preparaciones como el risotto alimonado con calamaretis dorados o el capresse con tomates ahumados. Entre las pastas secas se destacan los penne rigatti con fonduta de ricota y los caserecce con gulasch de lomo y portobellos; mientras que en pastas rellenas brillan los sorrentinos de cabutia al rescoldo, los cuadretti de ojo de bife con trufa negra, la pasta limone con langostinos y la lasagna de papa y salmón.

Las especialidades de la casa resaltan proteínas nobles como pulpo español, ojo de bife con puré de arvejas y menta o salmón en croute de almendras, realzadas con guarniciones creativas y sabores equilibrados. El cierre dulce es tan sofisticado como el inicio, con postres que son verdaderas obras de arte: el Sin fin de chocolate belga, el lingote de pistaccio con centro de arándanos o la clásica panna cotta de frutos rojos.

Más que un menú, Don Giovanni propone una experiencia gourmet integral, donde sabores,

texturas y presentaciones dialogan en perfecta armonía.

Horarios y reservas

El restaurante abre exclusivamente los viernes y sábados de 20:00 a 00:00, con cupos limitados para garantizar intimidad y exclusividad. La reserva previa no es obligatoria pero si sugerida.

Durante enero y febrero el restaurante se renueva para sorprender con nuevas propuestas,

retomando su servicio en marzo.

Dirección: Panamericana Ramal Pilar Km 49.5, Pilar, Provincia de Buenos Aires

Teléfono: 02304 38 5000

Instagram: @sheratonpilar y https://www.instagram.com/dongiovanniristorante/